Taquilla en México se recupera a cuentagotas

A-AA+

En este 2022 las "películas-evento", bautizadas así por ser las que remolcaron público a taquillas, se apoderaron de la exhibición en México. Pero si bien los números son mejores que en los dos años previos, aún están por debajo de las cifras previas a la pandemia.

Sólo ellas tuvieron la fuerza para alcanzar el promedio de 4.5 millones de espectadores que se registraban los fines de semana, antes de la llegada del Covid-19... Y a cuentagotas.

"Dr. Strange en el multiverso de la locura", en mayo; "Jurassic World: dominio", en junio; "Minions: nace un villano" y "Thor: amor y trueno", ambas en julio, lograron traspasar la línea, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Abajo de ellas y cerca de esa frontera, se encuentran la más reciente entrega de "Pantera negra", que encabezó este mes un fin de semana global de 3.5 millones, y "Lightyear", con 3.4 millones de butacas ocupadas durante el verano.

Si se toma en cuenta únicamente el top ten de asistencia que lidera la película sobre los "Minions", con 13.1 millones de boletos vendidos, éste representa la mitad de boletos vendidos (82 millones de 164 millones, hasta esta semana).

La cifra supera incluso a los prepandémicos 2019, cuando los 10 primeros lugares representaron 41% de los asistentes totales, y 2018, cuando la misma cantidad de filmes fueron 36% anual.

"No acabamos de regresar al hábito de que la gente vaya al cine, sí hay películas grandes en presupuesto que atraen, pero no tenemos esas películas medianas y pequeñas que puedan generar esa costumbre que se tenía antes de la pandemia", dice Tábata Vilar Villa, directora de Canacine.

"Hay una mejora (en la asistencia), pero está el riesgo de que sólo se trata de eso (películas evento) y nada más. Vemos que el comportamiento del fin de semana donde nos acercamos al promedio prepandemia sí está influenciado por el estreno, hay un comportamiento así por películas evento", agrega.

Más de 350 títulos se han estrenado durante estos 11 meses, es decir, casi 70 más que el año pasado y más de 100 que los registrados en 2020. Del total de lanzamientos en 2022, sólo tres superan los 10 millones de espectadores, cuando en 2019 fueron siete los títulos que alcanzaron la cifra.

Hay esperanza

Durante el año por terminar, México ya se ubica en el cuarto escalafón de asistentes a salas de cine a nivel mundial, es decir, sube dos con relación a 2021, recuperando así el sitio que tenía en 2019.

Esto, comenta Vilar Villa, es muestra de que los números van paulatinamente subiendo: "Ya estamos con 75% (en asistencia) en relación con 2019, aún no estamos de regreso, pero claro que son mejores cifras que el año pasado".

Destaca que en diciembre falta el lanzamiento de la nueva entrega de "Avatar".

Las películas mexicanas mejor ubicadas son la comedia "¿Y cómo es él?" y "¡Qué despadre!", ambas protagonizadas por Mauricio Ochmann, con más de un millón y casi 800 mil asistentes, respectivamente. Los títulos se ubican en los sitios 31 y 34 del año.

La cinta de terror nacional "Mal de ojo" y la comedia "Cuando sea joven", seguida por "Soy tu fan", sumaron globalmente 1.5 millones de boletos vendidos.

Las cifras están muy por debajo de 2019, cuando 11 títulos rebasaron el millón de butacas ocupadas.

"Ahora el cine mexicano representa 3% del mercado, algo hay que hacer, porque iba muy bien antes de la pandemia", comenta Vilar Villa.

Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, considera que 2022 fue el año de la recuperación constante. Con presencia en 19 países, incluyendo la India, el ejecutivo comenta que el país llegaría el próximo año muy cerca de números prepandémicos, cuando se vendieron más de 300 millones de boletos.

"Tenemos la fe y optimismo, vemos que en todos los países va pasando eso y México no será la excepción. Entre enero y febrero hubo cierre de cines (por la variante Covid omicron), pero desde marzo comenzó la recuperación".