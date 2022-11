Tarantino revela la historia de Marvel que le gustaría llevar al cine

A-AA+

A sus 59 años, no hay forma de negar que Quentin Tarantino es uno de los directores más premiados y prestigiosos de Hollywood, y así lo afirman sus tres BAFTA, los tres Globos de Oro y los dos Óscar que tiene en su haber de reconocimientos en la industria del cine. Actualmente se encuentra concentrado en la producción temprana de su décima película (que podría ser la última como director).

Si bien Tarantino ha manifestado en entrevistas que no tiene interés alguno por dirigir una película de Marvel, ha dejado abierta la posibilidad para hacerlo, pero si se trata de determinado personaje o historia dentro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Las declaraciones fueron recogidas en un evento de promoción de su nuevo libro "Cinema Speculation".

Cuando el crítico Elvis Mitchell le preguntó acerca de la posibilidad de trabajar con Marvel, el productor estadounidense mencionó a "Sgt. Fury and His Howling Commandos". El personaje central de esta historia es el sargento Nick Fury, que ya hemos visto en varías películas del UCM y que tuvo siempre el rol de líder de la agencia de super-espías: S.H.I.E.L.D.

El cómic tiene más de 50 años de antigüedad y sus vivencias parecen coincidir con el interés del director de "Pulp Fiction" (1994). La historia que le podría interesar sigue las aventuras de Nick Fury en la guerra, a través de los campos de batalla europeos, en una línea argumental conectada con el surgimiento y desempeño del Capitán América.

Pese a la sorpresa de su declaración, no es descabellado pensar que el profesional haya mencionado este tipo de película, ya que, en primer lugar, puede interesarle trabajar con Samuel L. Jackson (quien interpreta a Nick Fury); y, en segundo lugar, puede querer repetir la vivencia de dirigir una historia similar a "Bastardos sin gloria": la banda de renegados que buscó justicia.