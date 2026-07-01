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TAYLOR SWIFT INICIA PREPARATIVOS PARA SU BODA

Por EFE

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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TAYLOR SWIFT INICIA PREPARATIVOS PARA SU BODA
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      Los preparativos para la boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce han comenzado, según medios locales, que señalan que el evento podría reunir hasta a un millar de personas en hasta dos jornadas de celebración en el Madison Square Garden de la Gran Manzana.

      Los actos comenzarían el jueves por la tarde con un primer evento de unos 100 invitados, según las cadenas ABC y CBS, que citan fuentes conocedoras del asunto, y continuarían el viernes con un cóctel previo a otra celebración.

      La fiesta del viernes se prolongaría hasta la madrugada del sábado.

      En ambos eventos estará prohibido el uso de celulares para los invitados y el personal, de acuerdo con las fuentes, que aseguraron a ABC de que la empresa organizadora obtuvo permisos para cerrar las calles 31 y 33, que rodean al Madison Square Garden, mientras tengan lugar los eventos. 

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