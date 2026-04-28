TAYLOR SWIFT SOLICITA REGISTRO DE SU VOZ E IMAGEN

Taylor Swift ha presentado nuevas solicitudes de registro de marca para blindar su voz e imagen y así protegerse de las amenazas que plantea la inteligencia artificial (IA), informó el despacho de abogados Gerben IP.

Los documentos fueron presentados en nombre de TAS Rights Management el 24 de abril y suponen "un cambio más amplio en la forma en que las celebridades están aplicando la ley de marcas para luchar contra la IA", de acuerdo con una publicación escrita por el abogado especializado en propiedad intelectual Josh Gerben. Entre las solicitudes de la cantante, dos corresponden a marcas sonoras que cubren su voz: "Hey, it´s Taylor Swift" y "Hey, it´s Taylor".

La tercera es una marca visual que abarca "una fotografía de Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra, mientras viste un body iridiscente multicolor y botas plateadas", un atuendo que está relacionado con sus actuaciones durante ´The Eras Tour´. De acuerdo con el abogado, la medida de Swift puede proporcionar una capa adicional de protección a la que ofrecen las leyes vigentes sobre el "Derecho a la propia imagen" contra el uso no autorizado de la imagen de una persona famosa.

La imagen de Taylor Swift ha sido utilizada sin su consentimiento en distintos contenidos falsos creados con inteligencia artificial, que incluyen imágenes pornográficas que circularon en internet.

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