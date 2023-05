Tecate Emblema: Bizarrap, Enrique Iglesias y otros artistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- El 13 y 14 de mayo se llevará a cabo una edición más del festival Tecate Emblema, en esta ocasión tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado al oriente de la Ciudad de México, a un par de kilómetros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM).

En su primera edición, el año pasado, fueron varios artistas como Danny Ocean, Kenia Os, Danna Paola, Kygo, The Backstreet Boys, entre otros.

Este 2023 el cartel dejó sorprendidos a varios, pues no sólo asistirán artistas nacionales sino también, internacionales.

De acuerdo con los carteles publicados en la cuenta oficial de Instagram del evento, el día sábado 13 de mayo estarán:

Tecate Stage: Michelle Maciel, Niki, Mel C, One Republic, Enrique Iglesias

Kia Stage: Rayben, Bruses, Angel 22, The Driver Era, Belinda, The Chainsmokers

Shein Stage: Meri Deal, Las Villa, Pabllo Vittar, Alizzz, TOKiMONSTA, Bresh

Los artistas que están programados para el domingo 14 de mayo son:

Tecate Stage: Donovan, Róisín Murphy, Camilo, Black Eyed Peas, Robbie Williams, Kygo

Kia Stage: Barovier, Manuel Carrasco, Emilia, Lasso, Becky G, Bizarrap

Shein Stage: Sofia Thompson, Leon Leiden, Zahara, Moenia, Clubz

De acuerdo con la publicación, los boletos ya están disponibles en Ticketmaster y los precios, según la página oficial de la empresa boletera van desde los 31 mil 200 pesos hasta los 3 mil 023.

Sábado 13 de mayo

Arena Club: De 31 mil 200 a 18 mil 700 pesos. cada uno

Citibanamex Plus: De 5 mil 333 a 3 mil 816 pesos. cada uno

Comfort Pass: De 3 mil 788.50 a 2 mil 862 pesos. cada uno

Pase general: De 2 mil 427. 50 a mil 908 pesos. cada uno

Domingo 14 de mayo

Arena Club: 18 mil 700 pesos. cada uno

Citibanamex Plus: De 3 mil 816 a 5 mil 256 pesos. cada uno

Comfort Pass: De 2 mil 862 a 3 mil 942.00 pesos. cada uno

Pase general: De mil 908 a 2 mil 628 pesos, cada uno.