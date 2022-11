Tenoch Huerta habla sobre el trasplante de córnea que recibió

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- El éxito de Tenoch Huerta por su protagónico en la nueva película de Marvel "Black Panther: Wakanda Forever" le atrajo el interés del público por saber detalles de su vida privada, tal es el caso del trasplante de córnea que recibió luego de que sufriera un grave problema de salud hace 27 años.

Fue en una rueda de prensa donde el actor, nacido en Ecatepec, Estado de México, fue cuestionado con respecto a la enfermedad que padeció.

"Es un problema que tenía desde hace muchos años, tengo un trasplante. De hecho, hasta hicimos una peli de eso", dijo.

El famoso comenzó a perder la vista años atrás, sin embargo, fue atendido tras seis meses del diagnóstico y le trasplantaron una córnea de otro país.

"Mi papá era rotario y a través del Club encontré una córnea que trajeron de Estados Unidos, me operaron en México", recordó.

El actor realizó en el 2015 la película "Vive por mí", una cinta dirigida por Chema de la Peña, cuya historia aborda la donación de órganos.

"Es un tema importante y sí hace falta una legislación clara, hay mucho tráfico de órganos en el país y muchos mitos sobre la donación. Vale la pena que se aborde el tema y se hable de ello", dijo el histrión.

Tenoch también reiteró lo afortunado que fue al ser atendido y que su problema se solucionó con una intervención quirúrgica: "Si hubiera nacido hace cien años sería declarado ciego, no existía un trasplante y menos lentes de contacto", expresó.

No es la primera vez que Huerta habla sobre el tema, ya que en el 2019 utilizó su cuenta de Twitter para contar que una familia le donó el órgano y le cambió su vida por completo.