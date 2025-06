Testimonio revelador en juicio de Sean Diddy Combs por tráfico sexual

NUEVA YORK (AP) — La exnovia de Sean "Diddy" Combs testificó el martes durante su contrainterrogatorio que participó en actos sexuales con trabajadores sexuales masculinos a petición del magnate de la música porque la hacía sentir amada por él, pero ahora lamenta lo que llegó a reconocer como el estilo de vida de un "cuckold" (cornudo).

La mujer testifica en el juicio por tráfico sexual de Combs bajo el seudónimo de "Jane" para proteger su identidad. Un día antes, reveló que su relación de tres años se extendió hasta que el fundador de Bad Boy Records fue arrestado en septiembre en un hotel de Nueva York, donde ella había planeado reunirse con él.

Combs, de 55 años, se ha declarado no culpable de los cargos de tráfico sexual y asociación delictuosa, que conllevan una posible pena de 15 años a cadena perpetua. Ha estado encarcelado sin derecho a fianza.

Los fiscales alegan que Combs utilizó la violencia, amenazas y una red de empleados y asociados para controlar y abusar de mujeres durante dos décadas. Sus abogados han dicho al jurado en el tribunal federal de Manhattan que, aunque hubo violencia doméstica en sus relaciones, todo lo que hizo sexualmente fue consensuado.

Anteriormente en el juicio, la cantante de R&B Casandra "Cassie" Ventura testificó durante cuatro días que Combs la abusó físicamente y que participó en cientos de actos sexuales conocidos como "freak-off" durante una relación de casi 11 años que terminó en 2018.

The Associated Press no suele nombrar a las presuntas víctimas de abuso sexual sin su consentimiento a menos que hayan compartido sus identidades públicamente, como lo ha hecho Cassie.

Teny Geragos, abogada de Combs, contrainterrogó a Jane el martes llevándola a discutir los maratones sexuales impulsados por drogas y coreografiados por Combs —que Jane dijo que a veces ocurrían semanalmente— recordándole que mencionó arrepentimientos en un testimonio anterior.

"Lo resiento por llevarme al estilo de vida al que me llevó", dijo Jane. "Resentí la forma en que me introdujo a este estilo de vida".

Dijo que accedió a estas "noches de hotel" mientras estaba "bajo mucha presión emocional" —y ya enganchada al amor y al deseo de mantener una relación con Combs.

Jane testificó el lunes que comenzó terapia hace unos tres meses. Anteriormente, se reunió con abogados del equipo de defensa de Combs, pero cortó esas reuniones en abril, días antes de que comenzara el juicio.

Dijo que lucha por entender por qué siguió participando en las "noches de hotel" aunque solo quería tener relaciones sexuales con Combs, sin embargo, las razones son "cada vez más claras" a medida que avanza con la terapia.

Inicialmente, Jane sintió que era "algo muy especial" tener estas experiencias sexuales secretas con Combs. Dijo que no quería juzgarlo y "realmente quería simplemente seguir con estas cosas porque si puedo ser el escape de mi pareja, entonces lo sería".

Jane dijo que investigó variaciones sexuales en 2022 y se encontró con las palabras "cuck" y "cuckold", que parecían encajar con el estilo de vida en el que se encontraba porque dijo que un hombre conocido como "cuck" deriva placer al ver "a su mujer recibir placer" de otro hombre.

En un testimonio anterior, Jane proporcionó ejemplos recientes de Combs actuando violentamente hacia una mujer mientras buscaba satisfacer sus deseos sexuales. Cassie demandó a Combs en noviembre de 2023 alegando abuso sexual. La demanda se resolvió en cuestión de horas por 20 millones de dólares, pero desencadenó la investigación penal sobre Combs.