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´THE BEAR´ Y ´HOUSE OF THE DRAGON´ LAS SERIES DE JUNIO

Por El Universal

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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´THE BEAR´ Y ´HOUSE OF THE DRAGON´ LAS SERIES DE JUNIO
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      El final de ´The Bear´, que alcanza su quinta temporada, la nueva entrega de ´House of the Dragon´ destacan en la parrilla de junio de las plataformas de streaming, junto a una amplia oferta de estrenos y regresos de series.

      ´The Bear´, una de las series más famosas de los últimos años, ganadora de 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, llega a su quinta y última temporada con ocho nuevos episodios. La serie dramática protagonizada por Jeremy Allen White centra su nueva entrega en la viabilidad del restaurante, ahora en manos de Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie (Abby Elliott), tras los cambios realizados por Carmy.

      ´House of the Dragon´. La tercera temporada de la serie derivada del universo de ´Game of Thrones´, ambientada 200 años antes de la ficción original, promete nuevas intrigas y luchas de poder dentro de la Casa Targaryen. La producción ya ha sido renovada por una cuarta temporada, prevista para 2028.

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