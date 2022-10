"The Crown" abordará a la familia real en crisis

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Pese a todos los fuertes señalamientos que "The Crown" ha tenido, este jueves Netflix ha estrenado el tráiler oficial de la quinta y penúltima temporada de la controvertida serie que abordará el matrimonio entre el ahora rey Carlos III y la princesa Diana en los años 90s.

Tal como lo dice el tráiler, esta temporada promete ser la más controversial de todas al mostrar que "La familia real está en crisis", además del sufrimiento de la princesa Diana junto a la angustia que atraviesa Isabel II, interpretada por la actriz Imelda Staunton y la controvertida relación entre Carlos III y Camila Parker.

Aunque se había dicho que la nueva temporada no iba a incluir la íntima conversación entre los actuales monarcas de Reino Unido, la cual es conocida como el 'tampongate', hace unos días Dominic West, actor que interpreta al Rey, afirmó que cambiaron de opinión.

"En ese momento pensé que era algo tan sórdido y profundamente vergonzoso. Mirando hacia atrás y teniendo que reproducirlo, de lo que eres consciente es que la culpa no era de estos dos amantes que estaban teniendo una conversación privada. Queda claro es cuán invasiva y repugnante fue la atención de la prensa, que lo imprimieron palabra por palabra. Creo que lo hemos hecho de forma extremadamente comprensiva con ellos dos y con lo que habían pasado".

De la misma forma, gracias a las escenas que muestra el avance compartido por Netflix, se puede observar que la temporada sí incluirá la entrevista que la princesa Diana realizó con la "BBC" pese a las súplicas del príncipe William de omitirla por completo.

"The Crown" actualmente se encuentra en grabaciones de la sexta y última temporada, mientras tanto, la quinta entrega llegará a la plataforma de streaming el próximo 9 de noviembre.