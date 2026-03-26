´THE LORD OF THE RINGS´, CON NUEVA SAGA

El cineasta neozelandés Peter Jackson anunció este miércoles el desarrollo de una nueva cinta de la saga ´The Lord of the Rings´ (´El señor de los anillos´) en la que el guión estará a cargo del presentador estadounidense Stephen Colbert y de uno de los hijos de este, Peter McGee.

La nueva cinta, ´The Lord of the Rings: Shadows of the Past´, seguirá a otra que ya está en marcha, ´The Hunt for Gollum´, que estará dirigida por Andy Serkis y prevista para 2027.

En un vídeo difundido este miércoles en las redes por la productora Warner Bros., Colbert señaló que se ha basado en seis de los capítulos iniciales de la novela ´The Fellowship of the Ring´ (´La comunidad del anillo´), del británico J.R.R. Tolkien, que no formaron parte del primer filme de la saga.

"Pensé: ´Espera, quizá eso podría ser una historia independiente que encaje dentro de la historia principal. ¿Podríamos hacer algo que fuera totalmente fiel a los libros y, al mismo tiempo, respetara por completo las películas que ya se han hecho?´", señala el presentador de The Late Show with Stephen Colbert, cuyo programa dejará de emitirse este próximo mayo.

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La trama adelantada por el medio especializado Variety señala que 14 años después de la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippin se embarcan en un viaje para revivir los primeros pasos de su aventura.