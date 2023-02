TikTok Awards 2023: ganadores y momentos de esta celebración

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Las celebridades de redes sociales estuvieron la noche de este martes de manteles largos durante la segunda edición de la ceremonia TikTok Awards en donde se reconoció a lo mejor de esta plataforma.

Hubo varios momentos divertidos y entretenidos en esta gala producida por Eduardo y Carlos Murguía que se realizó en uno de los foros de Televisa San Ángel bajo la conducción de Faisy, Dhasia Wezka y Janin Al Chair.

La reina del escándalo Niurka Marcos estuvo en esta fiesta al presentar la categoría Master de los LOLs, junto con su hija Romina Marcos.

"La verdad es que es una categoría muy importante porque hay que reconocer que se debe tener talento para hacer contenido en tiempo real, no cualquiera puede hacerlo", señaló Romina, mientras que su mamá le contestó lo siguiente: "el drama no se actúa, se vive".

Quien también acaparó pantalla fue Angelique Boyer, protagonista de la próxima telenovela de Juan Osorio "El amor invencible", quien se mostró sonriente y un atuendo con transparencias.

"Muy buenas noches mundo, estoy muy contenta de presentarles el siguiente premio que es dedicado a aquellos que tienen trayectorias legendarias, que han tenido un impacto enorme en la cultura, ésta es una celebración a los talentos más grandes en todos los ámbitos.

"Es para aquellos que nos han dado música inolvidable, interpretaciones artísticas extraordinarias, bailes hermosos o estilos de vida o moda que son dignos de emular, los ganadores de este año nos han mostrado que la vida es mucho mejor cuando eres un rebelde", señaló antes de otorgarle el reconocimiento impacto legendario a RBD.

Luego de terminar de grabar escenas del melodrama "Perdona nuestros pecados" llegó Erika Buenfil con una corona, debido a que es la reina del TikTok.

"Quiero hacer la invitación para que cada día más personas se unan a movimientos que representan lo que TikTok representa: diversidad, inclusión, educación e inspiración, felicidades a todos", expresó Buenfil.

Enseguida se explicó que TikTok es una plataforma que se ha convertido en un lugar para la expresión, entretenimiento y aprendizaje; hay quienes lo utilizan para hacer recetas, comedia, noticias y muchos temas que generan tendencias.

"También hay una parte de la comunidad que se preocupa por los demás, estos creadores utilizan la plataforma para generar contenido que le dé voz a grupos que históricamente no la han tenido, visibilizar causas o incluso recomiendan libros", señaló un locutor en este evento.

Agregó que estas comunidades tienen un fuerte compromiso con la sociedad, ya que con creatividad llenan la plataforma de diversidad, inclusión y diversión, además de generar conciencia y buscar cambios en la sociedad.

"Ellos son los que usan su voz en TikTok y creatividad en la plataforma para promover movimientos vitales como el cambio climático, fomento la lectura en Latinoamérica, diversidad cultural e integración de culturas nativas", mencionó quien informó que los movimientos se han popularizado con la utilización de diversos hashtags.

Lista de ganadores

Show Maker: Sami Lú

Master de los LOLs: Rubéntuestaok

Ícono más bomba: LilyxGarcía

Master del sabor: SurthyCooks

Lo aprendí en TikTok: La granja del borrego

Su majestad aestetic: Victoria Dalliera

Artista de la belleza: Fer Jalil

Pro del gaming: Soy Suco

GOAT de #TikTokDeportes: Nacho Quiroga

Crack de cracks: River Plate

Master de LIVE: Beker Quintero.

Mejor nuevo artista: grupo Marca registrada

Artista FYP: María Becerra.

Trend del año: Manuel Turizo.

Reconocimiento impacto legendario: RBD.