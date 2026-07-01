TIMOTHÉE Y SELENA GOMEZ PROTAGONIZAN "NOT ALONE"
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EL ESTUDIO DETRÁS DE LA EXITOSA FRANQUICIA "MI VILLANO FAVORITO" APUESTA POR UNA HISTORIA ORIGINAL DE ROMANCE Y CIENCIA FICCIÓN. ESTE MARTES, ILLUMINATION REVELÓ EL PRIMER VISTAZO DE "NOT ALONE", SU NUEVA PELÍCULA ANIMADA QUE LLEGARÁ A LOS CINES EL 16 DE ABRIL DE 2027. EL TRÁILER PRESENTA A JOE, UN MECÁNICO DE COHETES INTROVERTIDO QUE LLEVA UNA VIDA TRANQUILA Y SOLITARIA. EL PERSONAJE ES INTERPRETADO POR TIMOTHÉE CHALAMET. A SU LADO ESTARÁ SELENA GOMEZ, QUIEN PRESTA SU VOZ A FRAN, UNA BRILLANTE ASTROBOTÁNICA.
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