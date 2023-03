Tío de Becky G es encontrado sin vida en Brasil

A-AA+

A tan solo unas horas de haber celebrado su cumpleaños número 26, Becky G se encuentra atravesando por un difícil momento junto a su familia, y es que medios internacionales han reportado la lamentable muerte de Gabriel Martínez, tío de la cantante y quien se encontraba desaparecido en Brasil.

De acuerdo con información publicada por la revista "People en español", Martínez fue encontrado sin vida este pasado 2 de marzo tras sufrir un aparatoso accidente y fue la embajada estadounidense la encargada de dar a conocer la noticia.

"La Embajada y Consulados de Estados Unidos están consternados por la noticia sobre el ciudadano norteamericano que falleció en un trágico accidente en Río de Janeiro y agradecemos a las autoridades brasileñas por sus esfuerzos de búsqueda", escribió el medio. "Nuestra mayor prioridad es servir a los ciudadanos de Estados Unidos en el exterior, y la Embajada y Consulados están preparados para coordinar con la familia y ofrecer toda la ayuda necesaria", agregó.

Días atrás, la familia de la intérprete de "Mayores" habían reportado la desaparición de Martínez a través de las redes sociales y pedían la ayuda de los usuarios para dar con su paradero: "Amigos y familia. Pidiéndoles que compartan, mi primo está desaparecido, se dirigió a Río de Janeiro hace aproximadamente una semana. Nadie sabe nada de él. Su teléfono está apagado. No ha respondido a correos electrónicos, mensajes ni nada de la familia o el trabajo", escribieron.

El sujeto había viajado a la ciudad brasileña para acudir a las fiestas del Carnaval de Río de Janeiro, pero no se han dado más detalles sobre su deceso.

Becky G no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, había revelado que se encontraba en contacto con las autoridades de aquel país para intentar localizar a su familiar: "Es primo de mi mamá. Técnicamente sí, es de mi familia y estoy en contacto con medios legales en Brasil. Gracias por la ayuda", dijo