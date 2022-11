Todo listo para el Festival Corona Capital

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Estamos a unos cuantos días de que uno de los festivales más importantes de México vuelva a hacer vibrar la Ciudad de México, se trata del Corona Capital, que en su edición número 12, regresa a la ya tradicional curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante tres días, los próximos 18, 19 y 20 de noviembre, más de 80 bandas se presentarán en los cinco diferentes escenarios que ya se están alistando; las cabezas del cartel son agrupaciones como Arctic Monkeys, Paramore, My Chemical Romance, Yeah Yeah Yeahs, además del esperado regreso de Liam Gallagher, quien fuera miembro de la banda Oasis.

El primer día del festival será inaugurado por Kill Birds, una joven banda originaria de Estados Unidos, que a partir de las 15:20 horas se estará presentando en el escenario "Corona Agua Rifada"; mientras que el último concierto de la noche correrá a cargo de My Chemical Romance, uno de los grupos más esperados. Sin embargo se empalmará con el concierto de la británica Charli XCX y los hip hoperos Run the Jewels.

Para el día sábado The Range y el grupo de electronic pop Belief, abrirán simultáneamente en los escenarios "Corona agua Rifada", y "Viva Tent", respectivamente. Las bandas más esperadas arrancan en los dos escenarios principales a partir de las 18:20 horas con Foals en el escenario "Corona", para dar paso a The Kooks en el escenario "Vans".

En punto de las 20:00 horas Yeah Yeah Yeahs tocará una hora en el escenario principal y posteriormente Paramore arribará al escenario de la marca skater. El cierre de esta noche correrá a cargo de los Arctic Monkeys.

La sorpresa del cartel de este año, llega hasta el último día, con Miley Cyrus, quien finalizará los tres días del festival, a la par de la banda alternativa The 1975.

¿Qué servicios habrá?

El evento contará con foodtrucks y venta de alcohol para mayores de edad, además de carpas para artículos perdidos y estaciones médicas para atender cualquier tipo de emergencia.

Este evento está pensado para ser cine por ciento inclusivo, ya que todas las áreas contarán con accesos especiales para que personas con cualquier discapacidad también puedan disfrutar de la música.

Venta de boletos

Al ser un concierto tan grande y de una alta demanda, por desgracia los boletos están completamente agotados, por lo que se recomienda no asistir a menos que ya cuentes con entradas, ya que las taquillas permanecerán cerradas.

¿Qué objetos se pueden ingresar y cuáles no?

Como la mayoría de los eventos de este tipo, a la entrada habrá un puesto de revisión para evitar que se ingresen cualquier tipo de armas, bebidas y sustancias ilegales. Además se negará el acceso a mascotas, personas con alimentos, rayos láser, monopatines, medicamentos de venta libre, maquillaje líquido, sombrillas, cinturones de hebilla ancha, cadenas, joyería con picos, cajetillas abiertas, cobijas, bolsas demasiado grandes, peluches, aerosoles, perfumes y cualquier tipo de dron o cámaras de fotografía profesional.

Además, no se permitirá el reingreso ni el acceso a personas en estado de ebriedad o bajo la influencia de cualquier sustancia.

Lo que sí está permitido son: gel antibacterial en presentaciones pequeñas, bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano, celulares, cangureras?, lentes de sol, sombreros, encendedores, maquillaje en polvo y artículos de limpieza femenian en empaques cerrados; luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas, medicinas de prescripción (es necesario traer receta), hula hoops, muñecos inflables, cigarros electrónicos y bloqueador solar en crema.

Recomendaciones

Para tener una mejor experiencia, los organizadores del evento recomiendan llevar ropa cómoda así como zapatos adecuados, recuerda que durante todo el evento tendrás que permanecer de pie además de que será necesario caminar para moverte a los diferentes escenarios.

También será necesario portar una identificación oficial (INE o pasaporte) para acceder a las áreas destinadas a mayores de edad. Aunque la pandemia por Covid-19 todvía no termina, los certificados de vacunación y el uso de subrebocas no será obligatorio, pero quienes lo deseen pueden llevarlo.

¿Cómo llegar?

El Corona Capital se lleva a cabo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, dos importantes vialidades por las que puedes llegar son: Avenida Viaducto Río La Piedad y Avenida Río Churubusco. Para quienes llegan por transporte público, las estaciones del metro más cercanas son: Velódromo, Puebla y Ciudad deportiva, todas se encuentran en la línea 9.

Si piensas llegar por Metrobús puedes usar la línea 2 y descender en las estaciones UPIICSA o El Rodeo. Por si fuera poco el servicio de RTP dará servicio en 10 de sus rutas.