Todo lo que debes saber del Hell & Heaven 2023

Cada vez está más cerca el evento metalero más esperado por los fans mexicanos: el festival Hell & Heaven cuya edición 2023 se realizará los días 3, 4 y 5 de noviembre, que tendrá como cabeza de cartel a las bandas Guns N´ Roses, Slipknot y Muse, entre otros.

Más de 90 mil personas son las que se esperan por día para este evento masivo que se realizará en las instalaciones al aire libre del Foro Pegaso que además de conciertos y oferta gastronómica contará con diversas actividades para el disfrute del público de todas las edades.

"Regresamos al Foro Pegaso que es el mejor espacio para hacer festivales al aire libre por todas las áreas verdes que tiene, los accesos son rápidos", expresó el vocero Juan Carlos Guerrero a los medios.

Volverán a estar los cinco escenarios que se tuvieron en las ediciones pasadas como el Hell Stage y el Heaven Stage, plataformas gemelas en donde tocarán los grupos principales como los anteriores mencionados.

"Estos escenarios nunca se contraponen porque están alternando: termina un artista en uno y sigue en otro, lo cual da la oportunidad de que todos los músicos que se presentan en los dos stages en ningún momento se interrumpen", agregó.

En el Alternative Stage estarán las alineaciones de rock, de sonidos alternativos y de géneros como el punk, ska, entre otros como: The Casualties, Atoxxxico y Espécimen, así como el rock gótico con bandas como Lacrimosa, London after midnight y The 69 eyes.

"Tenemos el escenario Trve Stage que está dedicado a los sonidos más pesados, aquí tenemos a bandas como el death metal, black metal, trash, todo lo más pesado que nos encanta a todos los metaleros", dio a conocer.

Finalmente, está el New Blood Stage que está dedicado a todas las bandas jóvenes de toda Latinoamérica.

"Todos sabemos que, si no apoyamos a los nuevos talentos de México y de Latinoamérica, no estamos haciendo nada por la escena, la cual es la que realmente hizo nacer al Hell and Heaven, por eso tenemos ese escenario siempre".

Este evento musical cada año realiza el certamen titulado Battle for Hell, que se llevó a cabo no sólo en México, sino internacionalmente en países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Colombia y México, en el que hubo más de 30 eliminatorias.

Los niños de tres a 10 años ingresarán gratuitamente acompañados de un adulto; también podrán divertirse en este encuentro ya que habrá una zona kids que incluye una miniferia, euro bungee y mini escenario.

Aunado con lo anterior se contará con zonas especiales como la mágica, en donde habrá venta de amuletos, comida especial, mundo del esoterismo, la vikinga con luchas vikingas, spots para fotos. Habrá una capilla en donde todos se podrán casar, al igual que podrán subirse a los juegos mecánicos como la rueda, el martillo y ver algunas funciones con luchadores en un ring.

Existen tres tipos de zonas: la general con entrada a todas las zonas generales, activaciones y juegos mecánicos; preferente: que se ubica más cerca del escenario principal; VIP se tendrá un acceso preferencial para que te evites de las filas.

Igualmente se contará el servicio del transporte oficial del evento si vives en otro estado del país, cuya información podrás consultar en https://hellbus.mx/