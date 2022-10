Tom Hiddleston se convierte en papá

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- ¡Enhorabuena! Tom Hiddleston y Zawe Ashton ya dieron la bienvenida a su bebé, luego de que en junio pasado la actriz arribara en una alfombra roja, donde los primeros meses del embarazo ya eran visibles. De acuerdo con medios estadounidenses, la pareja se encuentra feliz y emocionada por comenzar una familia junta y se ha dicho que, como ocurre con las madres y padres primerizos, sonríen mucho pero duermen poco.

"US Weekly" difundió la noticia, después de que una fuente cercana a Hiddleston y Ashton le proporcionara algunos pormenores del momento que enfrenta la pareja: "A Tom y Zawe les encanta ser nuevos padres y están llenos de alegría", publicó la revista acerca de la pareja que, desde que comenzó su relación en 2019, ha mantenido su relación fuera del foco público.

Ahora que un bebé, del cual todavía no se da a conocer el sexo, ha llegado a la vida de Tom y Zawe, el próximo paso de la pareja será la del matrimonio, pues desde marzo de este año, la actriz porta un anillo de compromiso; la primera vez que se le vio usándolo fue durante las celebraciones de los Premios Bafta y aunque Ashton trató de ocultar la argolla detrás de la capa que caía de su vestido, las cámaras captaron el diamante que Tom le había entregado.

El lazo entre Hiddleston y Ahston se consolidó en 2019, año en que protagonizaron la obra "Betrayal", a partir de ese momento, emprendieron una relación discreta, y no fue sino hasta el 2021 que, luego de ser vistos juntos en una de las playas de Ibiza, la prensa confirmó que se encontraban juntos.

Meses posteriores, "The Sun" publicó la noticia de que Tom y Zawe se habían mudado juntos a Atlanta, Georgia. En esa época, otra fuente cercana a la actriz y al actor expresó que ambos se encontraban "muy bien adaptados y disfrutando del lado más tranquilo de la vida".

Su relación continuó de bajo perfil hasta que, en junio pasado, se presentaron en la alfombra roja de "Mr. Malcom´s List", en la cual el vientre de Zawe lucían visiblemente abultado, dejando en evidencia los primeros meses de gestación de su primer bebé.

En esa época, "LA Times" le preguntó al actor cómo se sentía, pero su respuesta fue hermética al referir que estaba muy feliz sin dar más detalles.

La discreción de Hiddleston ha sido relacionada a los problemas mediáticos que devinieron de su antigua relación a lado de Taylor Sfiwft, pues luego de acabar su relación con la cantante, el actor reconoció que, a raíz de lo ocurrido, se había dado cuenta que su vida privada necesitaba mayor protección y por eso, ahora que aseguran que se encuentra más enamorado que nunca, vela por cuidar su vínculo con Zawe.