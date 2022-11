Tomorrowland llega a Tulum; esto costará ir al festival

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- El festival de música electrónica más grande del mundo llega a México. Tulum, Quintana Roo, será la sede del Tomorrowland, como parte del evento de clausura del Zamna Festival. Desde Bélgica para México, el festival Tomorrowland contará con una cartelera estelar protagonizada por Nina Kraviz, Maceo Plex y más artistas por confirmar.

Si lo tuyo es la música electrónica y deseas vivir la experiencia de uno de los festivales más importantes del planeta, te contamos cuánto cuesta ir al Tomorrowland en México.



La historia del Tomorrowland

A inicios de los años 2000 la música electrónica comenzó a tomar popularidad en el mundo. Los hermanos Manu y Michiel Beers, quienes trabajaban en una empresa organizadora de eventos, lanzaron el primer Tomorrowland en agosto de 2005 en el municipio de Boom, en Bélgica.

Si bien hubo incertidumbre por la continuidad del evento, los promotores dieron el visto bueno para continuar el siguiente año, con mejor escenario y equipos de música. Gracias a esto, y a la viralización de videos aftermovie, el festival subió de 9 mil a 15 mil asistentes.

Los dos años siguientes sirvieron para posicionar la marca en el mundo de la música, puesto que extranjeros viajaban a Boom para disfrutar del evento. Pero en 2009 surgió la idea de cambiar la temática del escenario principal para que no se volviera monótono.

También, poco a poco, surgieron más sedes del festival: Francia, España, Estados Unidos y Brasil. Así, el evento comenzó a crecer como la espuma y así se convirtió en uno de los festivales de música con más relevancia en el mundo.



El Tomorrowland en México

Si bien ya había antecedentes de la presencia del Tomorrowland en México con el Unite with Tomorrowland , donde se transmite vía satélite lo que ocurre en Bélgica, en Tulum durante el Zamna Festival, será la primera vez que el evento pise tierra azteca (o, más bien, maya).

Zamna Festival nació en 2017 como un proyecto que reúne a los mejores artistas en el Caribe mexicano. La idea de este proyecto es que vivan una experiencia inmersiva rodeada de la belleza natural de la selva de Quintana Roo y de la música que más disfrutan.

Para su presentación el Tomorrowland llevará el escenario CORE, el cual nació en 2017 y poco a poco se ganó el cariño del público, gracias a la participación de músicos de techno y house.

De momento, Cellini, Vintage Culture, Nina Kraviz y Marceo Plex están confirmados.



Cuánto cuesta ir a Tomorrowland Tulum

Existen dos opciones para adquirir las entradas al Tomorrowland Core Tulum: el general y el VIP. El primero, ya en su última etapa de venta, tiene un costo de $280 dólares con impuestos, aproximadamente $5,408 pesos mexicanos.

La segunda opción, el VIP, tiene un precio de $448 dólares, algo así como $8,653 pesos mexicanos. Este incluye entrada preferencial, baños separados y acceso al área lounge con servicio de bebidas; pero no cuenta con pase al backstage ni al área de mesas.

Estos boletos están en su segunda fase de venta, por lo que el precio podría aumentar los siguientes días. El evento se llevará a cabo el sábado 14 de enero de 2023 a las 10:00 pm.

Ahora bien, en caso de que quieras programar tu viaje todo incluido, la touroperadora Experience Tours cuenta con un paquete de tres días para el Tomorrowland en Zamna Festival.

El paquete incluye vuelo redondo desde Ciudad de México, Toluca, Guadalajara o Puebla (en caso de pertenecer a otro estado, hay que cotizar el precio con la touroperadora); equipaje de mano de 12 kilos; traslados del aeropuerto al hotel y viceversa; entrada general al Core Tomorrowland Tulum; hospedaje compartido en el Hotel Mediterráneo Tulum; noche libre en la zona hotelera; traslado al evento; cervezas de bienvenida; souvenirs exclusivos; y coordinador de viaje.

Lo que no incluye son los alimentos, bebidas, actividades durante la noche libre, propinas, documentación de equipaje, habitación privada (si se desea, hay que cotizar con la operadora) y bebidas en el evento.

El costo de este paquete es de $15,999 pesos mexicanos por persona. Para apartarlo, hay que dar el pago inicial del 50% y después pagar cada quincena un mínimo de $1,000. La fecha límite de liquidación es el 5 de enero de 2023, y el viaje está programado del 13 al 15 de enero. Quedan pocos boletos disponibles.

Es necesario resaltar que la edad mínima para participar es de 18 años; el evento durará hasta las 6:00 am; la ocupación del hotel puede ser cuádruple o sencilla, por lo que se va a compartir habitación con otra persona; y en caso de que dos personas adquieran este paquete, el precio por los dos es de $15,999, como si fuera un 2x1.

Si quieres reservar, puedes consultar información a su número de WhatsApp. Para pagar puedes hacerlo con depósito bancario, transferencia o pago directo en el sitio web de Experience Tours. Contacto Página web: https://experiencetours.com.mx/

Teléfono: (443) 577 27 83

WhatsApp: (443) 275 39 61

Facebook: Experience México

Instagram: @Experience México