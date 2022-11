Toñita enfrenta crisis por depresión y ansiedad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Las últimas semanas no han sido nada fáciles para Toñita, la cantante, que participa en el concurso "Campeón de campeones" del programa "Hoy", pidió ayuda al matutino porque atraviesa una fuerte crisis emocional a raíz de la separación de su pareja y porque su hija intentó suicidarse.

Hace unos días, la exintegrante de "La Academia" estalló en pleno programa cuando la juez Ema Pulido la calificó a ella y a su pareja de baile Tony Garza con seis; Toñita se retiró corriendo del escenario y comenzó a llorar.

Tras esa fuerte escena que dejó sin habla a la conductora Galilea Montijo y al juez Ariel López Padilla, la cantante, originaria de Veracruz, pidió ayuda a la producción del matutino, y especialistas dialogaron con ella sobre sus problemas que se suman a la depresión y ansiedad que padece.

---El grito de ayuda de Toñita

Personal especializado en salud mental se ofrecieron a ayudar a Toñita y a su hija, a la cantante con sesiones de hipnosis para canalizar sus emociones, lo cual agradeció y reiteró que no se trata de un drama armado como algunos señalaron en redes sociales.

Con lágrimas, Toñita explicó que intentó ser fuerte y no faltar al trabajo como concursante en "Hoy", pero ante las palabras de Ema Pulido y su sentir, no pudo contener las emociones y por eso estalló la semana pasada, lo que una especialista llamó grito de ayuda.

Finalmente, la llamada "la negra de oro" agradeció la ayuda que le están ofreciendo en Televisa e hizo un llamado a no minimizar los problemas mentales.

En sus redes, a través de un video de más de una hora, cuenta a detalle su sentir; en una reciente publicación compartió un mensaje motivador acompañado de una foto de sí misma.

"¡Sonríe, sal a delante, triunfa tu puedes! para que aquellos que te quieren ver caída se den cuenta que ni con su odio podrán detenerte nunca. ¡A darle mis amores!".