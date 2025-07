Trágico fallecimiento de Malcolm-Jamal Warner en Costa Rica

SAN JOSÉ (AP) — Malcolm-Jamal Warner, quien como el hijo adolescente Theo Huxtable en "The Cosby Show" fue central en un fenómeno cultural que ayudó a definir la década de 1980, murió a los 54 años en un ahogamiento accidental en Costa Rica, dijeron autoridades el lunes.

El Departamento de Investigación Judicial de Costa Rica dijo que Warner se ahogó el domingo por la tarde en una playa de la costa caribeña de Costa Rica. Estaba nadando en Playa Cocles en la provincia de Limón cuando una corriente lo arrastró más adentro del océano.

"Fue rescatado por personas en la playa", decía el informe inicial del departamento, los paramédicos de la Cruz Roja de Costa Rica lo encontraron sin signos vitales y fue llevado a la morgue.

Warner creó muchos momentos televisivos grabados en la memoria de los niños de la Generación X y sus padres, incluyendo una discusión en el episodio piloto con Cosby sobre calificaciones y carreras, y otro episodio donde Theo intenta en vano ocultar su perforación en la oreja a su padre.

Theo era el único hijo entre cuatro hijas en el hogar de Cliff Huxtable de Cosby y Clair Huxtable de Phylicia Rashad en la comedia de NBC, y sería una de las principales representaciones de la vida adolescente estadounidense y la niñez negra en un programa que fue el más popular en Estados Unidos durante gran parte de su emisión de 1984 a 1992.

Warner trabajó durante más de 40 años como actor y director, también protagonizando las comedias "Malcolm & Eddie" y "Read Between the Lines", y en el drama médico "The Resident".

Sus últimos créditos fueron en papeles invitados en televisión, incluyendo un arco dramático de cuatro episodios el año pasado en "9-1-1", donde interpretó a un enfermero que fue un sobreviviente a largo plazo de un terrible incendio.

"Me obsesioné maníacamente con no querer ser uno de esos ´niños de dónde están ahora´", dijo Warner a The Associated Press en 2015. "Me siento muy bendecido de poder tener todas estas vías de expresión... de estar donde estoy ahora y finalmente en un lugar donde puedo dejar de preocuparme por tener una vida después de ´Cosby´".

Interpretó a Theo Huxtable durante ocho temporadas, apareciendo en cada uno de los 197 episodios de "The Cosby Show". Logró una nominación al Emmy como actor de reparto en una comedia en 1986.

La actriz Viola Davis fue una de las que rindió homenaje el lunes.

"Theo era NUESTRO hijo, NUESTRO hermano, NUESTRO amigo. Era absolutamente tan familiar, ¡y nos regocijamos de cómo la televisión lo hizo bien!", dijo la ganadora del Oscar en Instagram. "Pero Malcolm lo hizo bien... nos deleitamos en tu vida y estamos devastados por esta pérdida."

El legado de Cosby

Como el resto del elenco de "The Cosby Show", Warner tuvo que lidiar con las acusaciones de agresión sexual contra Cosby, cuya condena en un tribunal de Pensilvania fue posteriormente anulada.

Warner dijo a The Associated Press en 2015 que el legado del programa estaba "manchado".

"Mi mayor preocupación es cuando se trata de imágenes de personas de color en televisión y cine", dijo Warner. "Siempre hemos tenido ´The Cosby Show´ para sostenernos contra eso. Y el hecho de que ya no lo tengamos, eso es lo que más me entristece porque en unas pocas generaciones los Huxtable habrían sido solo un cuento de hadas".

Los representantes de Cosby declinaron hacer comentarios.

La vida después de Theo

El primer papel importante de Warner después de "Cosby" fue en la comedia "Malcolm & Eddie", que coprotagonizaba con el comediante Eddie Griffin en la popular serie de la desaparecida cadena UPN de 1996 a 2000.

"Mi corazón está pesado en este momento", dijo Griffin en Instagram el lunes. "Descansa tranquilo mi hermano porque has ganado en la vida y ahora has ganado la dicha eterna para siempre".

En la década de 2010, protagonizó junto a Tracee Ellis Ross como una pareja que mezcla familias durante dos temporadas en la comedia de BET "Read Between The Lines". También tuvo un papel como el amigo de O.J. Simpson, Al Cowlings, en "American Crime Story" y fue un miembro regular de la serie "The Resident" de Fox.

"Primero te conocí como Theo con el resto del mundo, luego fuiste mi primer esposo en televisión", dijo Ross en Instagram. "Mi corazón está tan, tan triste. Qué actor y amigo eras: cálido, gentil, presente, amable, reflexivo, profundo, divertido, elegante".

Los papeles cinematográficos de Warner incluyeron la comedia romántica de 2008 "Fool´s Gold" ("Amor y tesoro") con Matthew McConaughey y Kate Hudson. Poeta y músico, Warner fue ganador de un Grammy, por mejor interpretación de R&B tradicional, y fue nominado para el mejor álbum de poesía hablada por "Hiding in Plain View".

Warner también trabajó como director, dirigiendo episodios de "Malcolm & Eddie", "Read Between the Lines", "The Resident" y "All That".

La infancia de un actor

Warner, nombrado en honor a Malcolm X y al pianista de jazz Ahmad Jamal, nació en 1970 en Jersey City, Nueva Jersey. Su madre, Pamela Warner, fue su representante cuando comenzó a perseguir la actuación a los nueve años.

A principios de la década de 1980, hizo apariciones como invitado en los programas de televisión "Matt Houston" —su primer crédito— y "Fame".

Warner tenía 13 años cuando consiguió el papel de Theo en una audición después de una amplia búsqueda del actor infantil adecuado.

Cosby era una gran estrella en ese momento, y el programa estaba destinado a ser ampliamente visto, pero pocos podrían haber predicho el enorme fenómeno en que se convertiría.

Para muchos, la imagen duradera de Theo, y de Warner, es de él vistiendo una camisa de diseñador mal hecha cosida por su hermana Denise, interpretada por Lisa Bonet. La camisa "Gordon Gartrell" más tarde se convirtió en una imagen de meme: Anthony Mackie usó una en "The Tonight Show" con Jimmy Fallon y la foto de perfil en el Instagram de Warner muestra a un niño pequeño luciendo una.

Relación de amor-odio con su personaje

"Theo fue muy bueno conmigo. Y creo que ese programa y ese papel son atemporales. Y estoy muy orgulloso de ese papel", dijo Warner en una entrevista reciente de podcast, mientras señalaba que había intentado separarse del papel y durante años se estremecía cuando los fans lo llamaban Theo.

"Parte del distanciamiento para mí es no querer ver cuánto de Malcolm hay en Theo. Recuerdo haber hecho el programa y siempre pensé que Theo es cursi. Quiero que Theo sea más genial", dijo a Melyssa Ford en su podcast "Hot & Bothered". "Alguien me llamó el chico negro blanco favorito de Estados Unidos. Y yo tenía 15 años. ... Me dolió. ... Eso es trauma cultural".

Warner estaba casado y tenía una hija pequeña, pero decidió no revelar públicamente sus nombres. Sus representantes declinaron hacer comentarios inmediatos sobre su muerte.