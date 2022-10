Tras hospitalización de su padre, Shakira comparte mensaje

A-AA+

Luego de que los medios catalanes dieran a conocer que el padre de Shakira, William Mebarak, había sido ingresado al hospital nuevamente por complicaciones de salud, la cantante salió a la luz y publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje con respecto a su carrera profesional.

De acuerdo con lo reportado, Mebarak sería llevado a la clínica Teknon, lugar ubicado en la ciudad española donde reside la colombiana, además se mencionó que ha pasado varios días en el hospital.

Recordemos que fue hace cuatro meses cuando Shakira informó a sus seguidores que su padre había sufrido una caída grave, esto tras que los paparazzis revelaran fotografías de una ambulancia afuera de su casa, posteriormente la barranquillera seguiría posteando en sus redes la recuperación del progenitor.

---Shakira celebra su reciente tema "Monotonía"

A pesar de que ha sido un año complicado para la intérprete de "Ojos así", no ha dejado de mostrar su lado positivo frente a sus seguidores.

Fue en su Instagram donde la cantante, quien no mencionó directamente a William, expresó su emoción por el lanzamiento de su sencillo "Monotonía", canción que se especula tiene mensajes dedicados a su expareja el futbolista Gerard Piqué. El sencillo fue en conjunto con el cantante de género urbano Ozuna.

"Gracias por todo el amor (Youtube Music) y todo lo que ha ocurrido en apenas tres días desde la publicación de video", se lee, la mujer además agradeció a sus fanáticos de Nueva York y Los Ángeles "No puedo esperar más a verles", agregó.

La canción ha tomado gran relevancia pues tan sólo en 24 horas se convirtió en el clip de música latina más visto en Youtube, incluso batió record por encima de Bad Bunny.

Diversos artistas también han reaccionado a la interpretación de la artista quienes la felicitaron por el lanzamiento.