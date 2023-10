Últimos eventos del Festival Cervantino 2023

CIUDAD DE MÉXICO. - En este, el penúltimo fin de semana del Festival Internacional Cervantino, el mayor encuentro de artes escénicas en el país y uno, no sobra decirlo, de los más importantes del mundo, hay algunas presentaciones imperdibles: conciertos, piezas de danza, teatro de máscaras, títeres y demás.Lo que no puedes perderte el día de hoy en este magno evento.

TÍTERES

El punto de partida de la compañía estadounidense de títeres, Concrete Temple Theatre, para la creación de PACKRAT fue “Watership Down”, novela popular, llevada al cine en versión animada. Con proyecciones y música original, además de los títeres,”PACKRAT” se presenta como una metáfora, a la manera de las fábulas, sobre la relación entre el hombre con la naturaleza, la codicia y la idea de que ciertas fuerzas desconocidas tienen consecuencias irrefrenables y manipulan lo colectivo.Se presenta hoy domingo, al mediodía y a las 17:00 horas, en el Teatro Cervantes (Miguel Hidalgo 269. Guanajuato).

RAJMÁNINOV

En el marco del 150 aniversario del nacimiento de Serguéi Rajmáninov, que se cumplió el pasado 1 de abril y ha desplegado varios eventos a nivel nacional e internacional, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) y la pianista ruso-armenia Eva Gevorgyan presentan el Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 18 y el Piano Concerto No. 4 in G minor, Op. 40

Se presenta hoy, a las 21:00 horas, en el Teatro Juárez (De Sopena 10, Guanajuato).

DINÉ Y PUNK

Sihasin Band es una agrupación estadounidense conformada por los hermanos Clayson y Jeneda Benally, en la que la cultura del pueblo navajo, el rock y el activismo se unen. La banda estuvo nominada a un Grammy y ha ganado premios como los Global Music Awards y el Indian Summer Music Awards.

Su productor es Ed Stasium, quien ha trabajado con los Ramones, Talking Heads y Mick Jagger.

Se presenta este día, a las 22:00 horas, en Los Pastitos (Dolores Hidalgo - Guanajuato 7457).