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UNA AVENTURA INTERGALÁCTICA

HOY ES EL ESTRENO MUNDIAL DE LA ESPERADA CINTA, DONDE EL ICONO DE NINTENDO CAMBIA EL SUELO FIRME DEL REINO CHAMPIÑÓN PARA SUBIR A LAS ESTRELLAS

Por EFE

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
UNA AVENTURA INTERGALÁCTICA

KIOTO (JAPÓN). Ya no basta con correr y saltar sobre champiñones. El fontanero que hace décadas cabía en un puñado de píxeles ahora flota entre galaxias con el estreno mundial este miércoles de ´Super Mario Galaxy: la película´, donde el icono de Nintendo cambia el suelo firme del Reino Champiñón para subir a las estrellas.

"Merecía la pena intentar darle vida a este universo", explica en una entrevista con EFE el creador del fontanero más famoso de los videojuegos, Shigeru Miyamoto, quien se planteó "cómo sería un juego si se creara con las reglas de la gravedad en el espacio" y, lo más importante, "cómo sería crear una película basada en ello".

El filme llega por adelantado a las salas del país asiático, donde ya es 1 de abril por la diferencia horaria, mientras buena parte del planeta tendrá que esperar unas horas más para que el alba despunte en sus territorios y los cines abran sus puertas.

Inspirada en el universo del videojuego ´Super Mario Galaxy´, lanzado en 2007, la película se centra en las aventuras de la Princesa Peach, que busca respuestas a sus orígenes e identidad en un viaje donde la familia es el eje central. 

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Una cinta animada que llega tras un esfuerzo de tres años y gracias a 325 diseñadores que, bajo la premisa de hacer creíble lo imposible, trabajaron en una película donde las reglas de la gravedad son también protagonistas.

"El reto era que la audiencia creyese en los principios de gravedad que intentamos transmitir, y que los aceptara como su realidad", describe el productor de la película y director ejecutivo de la productora cinematográfica Ilumination, Chris Meledandri.

"La tentación de hacer mucho más siempre está ahí porque los mundos son inmensos", reconoce el productor, que define este nuevo filme como "la búsqueda de lo inesperado". La película busca repetir (y ampliar) el éxito de la anterior entrega de Super Mario, que en 2023 se convirtió en la película basada en videojuegos más taquillera de la historia, y la más vista de ese año, solo detrás de la exitosa ´Barbie´, de Greta Gerwig.

FRASE

"Merecía la pena intentar darle vida a este universo"

SHIGERU MIYAMOTO

CREADOR DE LA CINTA

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