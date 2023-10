Universo de Star Wars podría expandirse a México

MORELIA, Mich., octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Kathleen Kennedy, productora y presidenta de Lucas Films, ha tomado fotos de la capital michoacana para ver la posibilidad de que el universo de Star Wars pueda expandirse a estas tierras.

La tarde de este jueves, durante un conversatorio en el Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad, la ejecutiva aceptó que hay pocos estadounidenses que saben de México, más allá de la temática fronteriza."Cuando estás en un lugar como este, te das cuenta de la historia que se tiene y no mucha gente sabe de esto. Ayer (miércoles) pasé mucho tiempo hablando del significado de varias cosas y veo alrededor y hay lugares maravillosos para filmar Star Wars, tomé muchas fotos, imágenes, que me voy a llevar para proponer, así que ni te preocupes, va a pasar", respondió Kennedy a una pregunta sobre la relación con México."Andor", serie actualmente en streaming, es protagonizada por Diego Luna y en la nueva temporada Alonso Ruizpalacios (Una película de policías), es uno de los realizadores de los episodios."Diego ha ayudado a ampliar la comprensión del universo, la presencia de otros directores y escritores han presentado distintos puntos que han llevado todo más allá", consideró Kennedy.Recordó que cuando George Lucas, creador de Star Wars, le pidió hacerse cargo de la compañía, se indicó que debía pensarse en cosas para mucha gente."El futuro de Star Wars es como muchas otras narrativas, tenemos un universo dentro del cual operamos, pero somos contadores de historias y hacemos referencias", apuntó.Kennedy estuvo con el productor Frank Marshall, quien ha estado detrás de títulos como "Jason Bourne", "Sully: hazaña en el Hudson", "Mundo jurásico" y "El curioso caso de Benjamin Button".Ambos se encuentran en el certamen para presentar el documental "The space race", sobre el primer astronauta negro.