Vagón del Metro se convierte en escenario de karaoke con 'La gata bajo la lluvia'

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La autenticidad de los mexicanos no tiene límites, pues muchas personas aseguran que a donde quiera que vayan, la fiesta continúa; así lo retrató un tiktoker que se encontró con una icónica escena a bordo de un vagón del Metro de la Ciudad de México.

Su hallazgo, está causando furor en la plataforma, pues quedó grabado el encuentro con dos mujeres que venían cantando con una bocina y compartiendo un épico momento al que los demás pasajeros se unieron para armar un karaoke y cantar a todo pulmón.

El épico momento quedó grabado por los pasajeros que venían cantando "La gata bajo la lluvia", uno de los grandes éxitos de la cantante Rocío Dúrcal, lanzado en 1981, el cual continúa vigente como un referente de la balada pop.

De acuerdo con el video compartido por el usuario @lahuelladebalam, el usuario se encontraba sentado a un lado de la puerta, cuando dos mujeres que viajaban frente a él llamaron su atención, pues iban cantando y divirtiéndose en el vagón con ayuda de una bocina de gran tamaño.

Lo que parecía ser un momento de incomodidad por el ruido, entre risas y mucha diversión, las mujeres contagiaron su alegría con los demás pasajeros, quienes se unieron para cantar en coro la icónica balada y crear el video que puso de buenas a miles de usuarios de TikTok.

Actualmente el clip supera las 700 mil reproducciones y ha generado más de 150 mil reacciones y comentarios, donde los internautas envidiaron no haber sido parte de este gran momento a bordo del Metro: "Lugares donde me hubiera gustado estar"; "Mi México, mi gente, mi manada"; "¿Por qué no me tocan esos viajes?"; "Cuando me corren de la fiesta, pero la bocina es mía jaja"; "¿Quién para?"; "Todo eso por $5?"; "Primero ya me estaba enojando, luego ya quería estar ahí"; "Yo no me hubiera bajado hasta que ellas se bajaran"; "Ni se querían bajar JAJAJAJJAA".