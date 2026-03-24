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VALERIE PERRINE MUERE A LOS 82 AÑOS

Por El Universal

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
VALERIE PERRINE MUERE A LOS 82 AÑOS

Valerie Perrine, la señorita Teschmacher en la película "Superman", murió a los 82 años. El deceso fue confirmado por Stacy Souther, una amiga cercana a la actriz que, a través de Facebbok, informó que su partida se debió a que padecía la enfermedad de Parkinson.

En el mensaje, la amiga de Perrine indicó que, durante el tiempo que padeció la enfermedad, la actriz mostró valor y fortaleza para enfrentarse a los efectos del trastorno degenerativo.

"Con profunda tristeza comparto la desgarradora noticia del fallecimiento de Valerie, enfrentó la enfermedad de Parkinson con increíble valentía y compasión, sin quejarse jamás".

También hizo referencia a algunas de las cualidades personales de la actriz, nominada a un premio Oscar, en 1974, por su aparición en "Lenny". 

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