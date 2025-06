Vaselina cumple 47 años: el clásico que casi fue animado y perdió el Oscar injustamente

La película de Vaselina se estrenó un viernes, hace 47 años. Fue el 16 de junio de 1978 cuando la adaptación del musical llegó a la pantalla grande.

Con uno de los estrenos de musicales más taquilleros en la historia del cine, Vaselina logró conquistar a las audiencias de la época y no ha dejado de ser un clásico desde entonces.

Fue nominada al Oscar en la categoría de la Mejor Canción por "Hopelessly Devoted To You", sin embargo, no lo ganó. En aquel año la canción "Last Dance", de la película "¡Por fin es viernes!" e interpretada por Donna Summer fue la que se llevó la estatuilla. Esta decisión ha sido objeto de crítica durante años, ya que muchos cinéfilos sostienen que Vaselina merecía un Óscar.

Casi fue una producción animada, pero los productores se decidieron por una versión de live-action o imagen real con créditos animados al inicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Qué significa "Grease"? El nombre original de la película, traducido del inglés, literalmente significa "grasa", pero hace referencia a los jóvenes de los años 50 conocidos como los "greasers" por sus peinados "greased back" o "relamidos" y peinados hacia atrás. En México se le llamó Vaselina al largometraje, pero en otros países latinoamericanos, como Chile y Colombia, se le puso Brillantina.

Sandy estaba escrita inicialmente como una adolescente americana, pero el personaje fue reescrito como australiano tras elegir a Olivia Newton-John para darle vida.

Una de las canciones más icónicas de la obra casi fue eliminada. Al director, Randal Kleiser, no le gustaba el número de "You're The One That I Want", pero debido al éxito que estaban teniendo los Bee Gees, por Fiebre del Sábado Noche (lanzado en 1977), lo reconsideró.

El papel del ángel de la guardia se lo ofrecieron a Elvis Presley, pero finalmente fue para Frankie Avalon.

Ocurrieron diversos desmayos en el transcurso del rodaje de los números musicales, debido a que la película fue grabada en pleno verano en California. A esto le podemos sumar el tipo de vestuarios que llevaban los personajes y las coreografías.

El cierre del pantalón de Olivia Newton-John se rompió durante las grabaciones del número final "You´re The One That I Want", ya que sus pantalones eran extremadamente pegados y apretados.