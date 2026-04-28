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VICTORIA KÜHNE, LA NUEVA NOVIA DE CRISTIAN CASTRO

Por El Universal

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
VICTORIA KÜHNE, LA NUEVA NOVIA DE CRISTIAN CASTRO

Pese a que, hace sólo unos días, el cantante Cristian Castro aseguró que se daría una pausa en el amor ahora se le ve sonriente posando con su nueva novia, la artista multidisciplinaria Victoria Kühne, conocida por dirigir una empresa musical millonaria.

Lo último que supimos del "gallito feliz" es que se encontraba celebrando que, a poco más de un año de reanudar sus estudios, ya se graduó de la preparatoria y, se prepara para la universidad; ahora festeja que ha vuelto a encontrar el amor.

En noviembre del año pasado, él y su ex, la argentina Mariela Sánchez, dieron a conocer que terminaban su relación, luego de una serie de atropellados acontecimientos que colocaron su vínculo frente a los reflectores.

Sin embargo, Castro ya encontró una pareja; fue ella quien confirmó la noticia de su noviazgo, cuando subió a sus redes una fotografía donde aparecen abrazados y visiblemente emocionados.

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"Con mi amor en Nueva York" y "Revelación de novio" fue las frases que compartió Victoria Kühne.

También compartió una instantánea en sus historias, en la que aparecen mirándose frente a frente, mientras ella toma el rostro de Cristian.

En 2023, la revista "Forbes" dedicó un artículo a la joven, a quien destacó por su amplia trayectoria, pese a su juventud, esto derivado a que continúa con el legado de sus progenitores, que fundaron Victoria Records, la empresa de la que es propietaria cuando ella tenía 11 años. 

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