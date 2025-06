Violento asalto en casa de Alfredo Valenzuela lo coloca en tendencias

El nombre del creador de contenido Alfredo Valenzuela, de 32 años, se posicionó en las principales tendencias digitales tras un violento asalto registrado en su domicilio, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León.

El incidente generó una fuerte movilización por parte de la Policía Municipal, quienes acudieron al lugar de los hechos con el objetivo de recabar evidencia que permita identificar y localizar a los responsables del acto delictivo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la influencer Lubasha, indicó que el robo tuvo lugar la noche del pasado domingo 22 de junio, aproximadamente a las 22:40 horas.

Según su testimonio, la influencer de origen ruso y Dominik Armenta, pareja de Valenzuela se encontraban en el interior de la vivienda cuando un grupo de cinco sujetos armados irrumpieron de forma violenta en la propiedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estábamos sentadas viendo la tele en la sala, cuando de repente escuchamos ruidos en el cuarto de a lado (...) vimos varios hombres que llegaron corriendo. Entonces al verlos nos dio miedo", dijo.

Asimismo, narró que al ver que estos sujetos avanzaban rápidamente hacia ellas, intentaron resguardarse en diferentes habitaciones del inmueble; por lo que éstos las persiguieron y las amenazaron exigiendo información sobre objetos de valor, principalmente joyas.

"Decían dónde están todas las joyas. Eso te pasa porque muestras todo en las redes. Comenzaron a hacer más preguntas", mencionó.

Aunado a ello, señaló que, en su intento por protegerse, se ocultó en la habitación del hijo de Valenzuela y Armenta. Sin embargo, al no dar con su paradero, los agresores comenzaron a amenazar con atentar contra la integridad del menor si no salía. Ante la situación, decidió entregarse, momento en el cual fue encañonada por uno de los atacantes, al igual que a la pareja y su primogénito.

"Al final nos ataron con cintas. A mí me ataron muy fuerte, por lo que yo estaba ahogándome. Entonces empezaron a gritar: 'cómo la ataste, se va a morir', en eso me desataron las cintas, pero me cortaron la espalda", agregó.

Tras perpetrar el robo, los individuos sustrajeron varias pertenencias de alto valor y huyeron del lugar a bordo de un automóvil Lamborghini propiedad de Alfredo Valenzuela, el cual fue localizado horas después en el estacionamiento subterráneo de una tienda comercial situada en la intersección de las avenidas Lázaro Cárdenas y Pedro R. Vázquez, en Monterrey.