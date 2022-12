Virgen de Guadalupe, la fe llevada al cine

A-AA+

Polémica, controversia, reclamos y aplausos han generado un puñado de historias sobre La Morenita del Tepeyac que ahora pueden hallarse en distintos canales como DVD y streaming.

"Tepeyac"

Lo novedoso es que será una cinta animada que contará con la música de Alexander Acha, quien ha dicho que usará instrumentos prehispánicos en algunos pasajes. Aún no tiene fecha de estreno.

"El milagro del Tepeyac"

En 1917 se lanzó la primera cinta de "Cine Guadalupano", del director Carlos E. González. La película es muda y está protagonizada por Beatriz de Córdova, Gabriel Montiel y Pilar Cota como la Virgen. La historia narra la historia de Lupita Flores, quien tras el hundimiento del barco en el que viaja su esposo Carlos decide rezar fervientemente a La Morenita, dando pie a contar la historia de Juan Diego.

"Nuevo mundo"

En 1978, el cineasta Gabriel Retes estrenó esta cinta en que proponía que los españoles recurrieron a un artista indígena para pintar a la Virgen y, con ello, avanzar en la evangelización. El Ajusco, Guanajuato y Michoacán fueron elegidos como locaciones con diálogos en purépecha.

"Tonantzin Guadalupe"

Cuentan que el 12 de diciembre de 1531 se apareció la Virgen en el Tepeyac, pero durante los 117 años posteriores nadie supo de ello. Eso es algo que aborda esta producción dirigida por Jesús Muñoz. "Hubo un silencio, entre frailes y burocracia daban cuenta de todo y aquí, siendo la Madre de Dios la que se había aparecido, no tiene registro", dice.

"Morenita, el escándalo"

El robo del ayate de Juan Diego, custodiado en la Basílica de Guadalupe y que es visitado por millones de feligreses todos los 11 y 12 de diciembre, es el hilo conductor de esta cinta de 2008. Todo inicia cuando por amenazas de muerte, a causa de dinero, un joven decide ejecutar el hurto. Durante su corrida comercial hubo voces que dijeron eso no podía permitirse. Alan Jonsson corrió a cargo de la dirección, de "Morenita, El Escándalo", está disponible en la plataforma Amazon Prime.