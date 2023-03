Vive Latino 2023: Cartel, horarios y todo lo que debes saber

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Con sorpresas y diversidad musical que ha caracterizado los carteles de otros festivales, el Vive Latino sigue persiguiendo la vanguardia, el rapero Alemán cerrará el escenario principal el día 18 de marzo, y para sorpresa de todos Red Hot Chili Peppers hará lo propio el segundo día de actividades.

Pero, además de los artistas y grupos más esperados, aquí te contamos los otros escenarios que habrá en esta edición, el cartel por día, horarios, y otras actividades que podrás realizar los próximos 18 y 19 de marzo.

Escenarios y horarios

Artistas en ascenso y bandas emergentes, así como otros artistas clásicos, ocuparán las dos ya tradicionales carpas del evento, Carpa Intolerante, y Carpa Vive Latino, donde artistas como Amandititita, Leonardo de Lozanne consagrados en la escena rock, así como Los Dynamite, Vivir Quintana, Alex Ferreira o Solo Valencia, que buscan seguir posicionándose, darán cerca de una hora de concierto.

Escenario Claro Música, y Escena Indio se van a pelear por la audiencia por los respectivos empalmes que habrá durante los dos días de actividades y más tomando en cuenta que artistas como Austin TV, Leiva, Alt-J, Carla Morrison, León Larregui, entre otros, son los nombres que encabezan ambas fechas de festival.

Finalmente, el escenario principal, ubicado en las inmediaciones del Foro Sol, será estelarizado en el primer día por bandas y artistas mexicanos como Café Tacvba o Alemán, además de otra banda frecuente, los argentinos Caligaris. El día domingo las bandas internacionales llegarán al festival con Red Hot Chili Peppers, y el Dj Londinense Paul Oakenfold.

Lucha Libre y Casa Comedy

Algo cada vez más frecuente en los festivales es la carpa donde se presentan comediantes, y la polémica no ha dejado de abrazar a varios de los que se han confirmado para el Vive Latino, el año pasado, días antes de presentarse, el comediante Tío Rober fue expuesto por una seguidora que dio a conocer una historia de presunto abuso por parte del standupero.

Ahora Franco Escamilla llegará pese a las críticas por comentarios machistas en su contenido digital. Pero, además de él, Isabel Fernández, Iván Mendoza, Mónica Escobedo y el argentino Jero Freixas, quien ha ganado seguidores en México por declararse seguidor del club Monterrey y hacer parodias en redes sociales recordando frases de El chavo del 8.

Asimismo, la lucha libre ha ganado terreno en los shows musicales, como ocurrió recientemente en el concepto de Smashing Pumpkins "The World is a Vampire", donde la AAA estuvo presente, y esta vez luchadores como, El Tinieblas, Dr. Wagner Jr. entre otros, subirán al ring.

Paneles y Master Class

Además, artistas, productores e incluso managers se presentarán en la Aldea Musical, a la cual podrás tener acceso con tu boleto general y donde se presentarán paneles de distintos temas desde composición, hasta inteligencia emocional, artistas como Dr. Shenka (Panteón Rococó), Memo del Real (Café Tacvba) o Caloncho.

¿Lloverá en el Vive Latino?

Si bien los pronósticos de lluvia indican que las precipitaciones serán prácticamente nulas el día sábado con máximas de 28°, y mínimas de 8° y cielo nublado en domingo con mínimas en 7°, los cambios de temperatura en la Ciudad de México siempre invitan a tomar precauciones.

De acuerdo con los lineamientos del festival Vive Latino los conciertos se llevarán a cabo pese a precipitaciones, por lo que deberás tomar precauciones para asistir en caso de lluvia para poder seguir disfrutando del evento.

¿Qué rockea y qué no rockea?

El Vive Latino realiza revisiones exhaustivas a la entrada del festival por lo que no podrás ingresar sustancias ilegales, mascotas, lásers, vasos de vidrio, gotas para los ojos, entre otros artículos estrictamente prohibidos, como estupefacientes.

Los lineamientos señalan que no podrás ingresar alcoholizado, ni beber en las áreas de estacionamiento.

Tampoco puedes ingresar paraguas, y sí podrás entrar con bolsos de un sólo compartimento, las cámaras fotográficas de grandes dimensiones no están permitidas, sólo las portátiles, por ejemplo GoPro.

Recomendaciones para ingresar al Vive Latino

-Llevar identificación oficial para poder adquirir bebidas alcohólicas

-Ser mayor de 16 años para asistir al evento

-No consumir drogas antes ni durante el festival

-Adquirir un impermeable antes de llegar al evento por los costos de los artículos en el interior del festival

-Mantente informado de las actualizaciones climatológicas, y prepara tu vestimenta para el evento, se esperan altas temperaturas

-No hay reingreso una vez escaneado el boleto

-No se puede acampar