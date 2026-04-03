VUELVE A CDMX

CIUDAD DE MÉXICO. La banda japonesa BABYMETAL volverá a México tras agotar su última presentación en el país, consolidando su fuerte conexión con el público nacional.

El trío, conformado por Suzuka Nakamoto, Moa Kikuchi y Momoko Okazaki, regresará a la Ciudad de México luego de lograr un sold out en la Arena CDMX en julio de 2025.

A través de redes sociales, la agrupación confirmó que su próximo concierto se llevará a cabo el 12 de diciembre de 2026 en el Estadio de Béisbol Fray Nano.

De acuerdo con la información compartida, la preventa de boletos iniciará el 5 de abril a las 22:00 horas, mientras que la venta general se abrirá el 10 de abril a las 10:00 horas.

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Ante la alta demanda que suele generar la banda, se recomienda a los fans prepararse con anticipación para asegurar sus entradas.

Babymetal es un proyecto japonés que fusiona el idol pop con el metal pesado, dando origen al llamado "kawaii metal". Surgido en 2010 como un subgrupo de Sakura Gakuin, se convirtió en un fenómeno global gracias a su propuesta única.

Su concepto combina coreografías precisas con guitarras y una estética que rompe con los esquemas tradicionales del género. Actualmente, la alineación está encabezada por Su-metal y Moametal, acompañadas por la banda de apoyo conocida como los Kami Band.

Con temas como "Gimme Chocolate!!" y "Karate", el grupo mezcla J-pop, metal y electrónica.

Sus conciertos, además, se han convertido en espectáculos visuales y de gran energía, donde el público juega un papel clave en la experiencia.