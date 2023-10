Wendy Guevara reacciona a presunta discriminación de Lilly Téllez

Luego de que Lilly Téllez rechazara que fuera discriminación lo denunciado por Laura Glover, una mujer trans, a quien policías sacaron de los baños de mujeres en la Cineteca Nacional, la influencer Wendy Guevara reaccionó al respecto.

Por medio de TikTok, el usuario @serchmaca compartió el video donde se aprecia a la ganadora de "La Casa de los Famosos" criticar a la senadora panista."No sé quién es Lilly Téllez, pero que vaya a hablar con el Gobierno de la CDMX para ver si le hacen caso", ironizó la integrante de "Las Perdidas".Aunado a ello, señaló lo que le haría a la casa de la periodista. "Ojalá me dijeran donde vive para entrar al baño de su casa y c.. toda la taza bien feo, tapársela, porque yo soy muy de tapar los baños".Hasta el momento, el video cuenta con 104 mil reproducciones y más de 6 mil "likes".¿Qué dijo Lilly Téllez sobre mujer trans sacada del baño de Cineteca Nacional?La senadora panista afirmó que no se trató de un acto de discriminación. "Esto NO es discriminación. Los baños de mujeres son de mujeres. Ya basta de tolerar lo que es irracional e ilógico", señaló la legisladora, quien también rechaza la interrupción legal del embarazo.Si bien los dichos de Téllez fueron reprobados por algunos, sus seguidores la apoyaron en redes sociales.¿Qué paso con la mujer trans en la Cineteca Nacional?Por medio de la plataforma X, antes Twitter, la cuenta @samano_O compartió un video donde se aprecia a la mujer trans denunciar a trabajadores del recinto."Que a una mujer trans la hayan sacado a rastras del baño con tanta violencia, en un país donde se matan siete mujeres trans por día", expresó.En la publicación de dicha red social, la joven explicó la causa que originó el conflicto. "Esta tarde, fui violentada por dos policías mujeres en la Cineteca Nacional, quienes por un minuto golpearon fuertemente la puerta del baño de mujeres donde me encontraba para sacarme a rastras"."Al acudir a la taquilla por ayuda igualmente fui malgenerizada y ridiculizada por el bodrio que allí se encontraba", agregó.En tanto, aseveró: "Es claro que la gente cree que puede hacer con nosotrans lo que quieran. La experiencia de nuestras compañeras que después de ser asesinadas son humilladas sistemáticamente hasta el absurdo lo demuestra".Finalmente, convocó a una concentración en la Cineteca nacional. "A ver si como apoyaron a esos gays que sacaron de Six Flags por besarse, me apoyan a mí, a todas nosotrans, en vez de solo fanearnos".