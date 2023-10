WESTLIFE VOLVERÁ A MÉXICO CON TRES CONCIERTOS EN MARZO

Fue hace 22 años, cuando en 2001, Westlife vino a nuestro país por primera vez, en esa ocasión, para participar en el concierto que Telehit organizó como parte de las celebraciones de su octavo aniversario y, ahora, vuelve a México para revivir la época de los 2000s, cuando batió récord no sólo como la boyband, proveniente de Irlanda, más exitosas sino como la única agrupación que, a poco de haberse formado, logró que sus primeros ocho sencillos se colaran en los chats mundiales.

A finales de los noventa, la agrupación irlandesa cautivó con el lanzamiento de sencillos como “If I let you go”, “Flying without wings” y “Fool again”, que, a pesar de formar parte de su primer álbum, cuando eran poco conocidos, alcanzó la gran aceptación de sus fans en todo el mundo.

La banda, creada hace 25 años, en sus redes sociales anuncia que sus conciertos en nuestro país tendrán lugar el 20, 21 y 22 de marzo, siendo Monterrey la primera ciudad en la que se detendrá, para más tarde llegar a Zapopan, Guadalajara y, finalmente, cerrar su vista en la Ciudad de México.

La preventa para sus conciertos ya se acerca; la preventa exclusiva -disponible para la tarjeta de Banco Azteca- será el 28, 29 y 30 de septiembre, mientras que la venta general será el primero de octubre.