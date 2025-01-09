“WICKED” LIDERA NOMINACIONES A LOS SAG
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“WICKED” ENCABEZÓ LAS NOMINACIONES A LA 31ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS DEL SINDICATO DE ACTORES DE LA PANTALLA (SAG) EL MIÉRCOLES, OBTENIENDO CINCO MENCIONES, INCLUYENDO MEJOR ELENCO, Y NOMINACIONES INDIVIDUALES PARA CYNTHIA ERIVO, ARIANA GRANDE Y JONATHAN BAILEY. LOS INCENDIOS FUERA DE CONTROL QUE ARRASARON LOS ÁNGELES Y EL SUR DE CALIFORNIA LA NOCHE DEL MARTES OBLIGARON A LOS SAG A CANCELAR SUS PLANES DE ANUNCIAR LAS NOMINACIONES EN VIVO LA MAÑANA DEL MIÉRCOLES, POR LO QUE FUERON DADAS A CONOCER MEDIANTE UN COMUNICADO DE PRENSA.