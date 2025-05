Will Smith presentó un gran espectáculo en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En poco más de una hora, Will Smith demostró que más que un príncipe, se ha convertido en un rey del flow y, de paso, recordó que también lo es de las grandes súperproducciones.

El rapero volvió a sus orígenes: a esos años noventeros en los que enloquecía a los jóvenes no sólo por su comedia en "El príncipe del rap", sino por sus cualidades en la música y el baile de ese género.

A sus 56 años, Smith mostró en el Tecate Emblema unas cuerdas vocales bien entrenadas y un físico que, aunque ya no tiene la elasticidad de hace tres décadas, sigue saltando, corriendo y ejecutando los pasos clásicos de "Men in black" sin perder la energía.

"Estoy muy contento de estar aquí. Es la primera vez que hago un show de este nivel en México y es algo muy especial que sé, lo van a disfrutar", dijo en el escenario principal del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El arranque fue potente con "Rave in the Wasteland", un tema lanzado este año que Smith ha definido con toques espirituales y de autoafirmación.

Desde ahí, dejó claro que daría un show vivo. Uno de los momentos más celebrados fue el guiño a "Anxiety", de Doechii, basada en el sample de "Somebody that i used to know", de Gotye.

Smith retomó ahí los pasos de "El príncipe del rap" que se hicieron virales en TikTok tras un video que grabó en marzo junto a Doechii y Tatyana Ali (Ashley en la serie).

Roba cámara

Con más de una docena de bailarines, efectos pirotécnicos y pantallas envolventes, el show fue un despliegue visual.

En "Men in black", Smith replicó los movimientos de su icónico personaje y para "Wild wild west" apareció con sombrero, en medio de una coreografía con estética del viejo oeste.

En una pausa, sin mencionar directamente la bofetada que dio a Chris Rock en los Oscar de 2022, Smith mantuvo su mensaje en un tono positivo y de superación.

"Cada persona, cada uno de nosotros, estamos pasando por algo, perdimos a la pareja o el trabajo, así que quiero que miren a la persona de al lado y le digan que sí pueden cumplir sus sueños".

Llegó uno de los momentos más celebrados: "Willflix", un segmento en el que las pantallas simularon una plataforma de streaming suya con carteles de su filmografía, como Ali, Soy leyenda, En busca de la felicidad y Hitch.

El repaso visual a su carrera cerró uno de los bloques más ovacionados de la jornada.

Antes de su participación, el Emblema reservó algunas sorpresas, como la aparición de Lucía Méndez —quien recién fue hospitalizada por complicaciones de Covid-19— cantando con María José "Mi amor amor".

El cierre quedaría en manos de Alanis Morissette y Pitbull.