William Levy, el primer crush de Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- William Levy reaccionó al video en el que Ángela Aguilar confiesa que el actor fue su primer crush en la infancia, pues, según dijo en su momento, lo veía en las telenovelas con su abuelita Flor Silvestre y le parecía "un príncipe", clip que pese a ya tener algunos años de haber sucedido, se ha vuelto popular en redes sociales en días recientes.

Fue durante la alfombra roja de su nueva película "Bajo un volcán" que el actor cubano fue cuestionado acerca de los dichos de la hija de Pepe Aguilar, ante lo cual lució sorprendido, pero devolvió el cumplido asegurando que Ángela es una joven con mucho talento, además de considerarla inteligente.

"No había visto ese video, le mando besos a ella y a la familia, a todo el mundo siempre le deseo lo mejor, es una chica muy talentosa y que creo que le ha ido muy bien, es muy inteligente, sabe decidir, elegir lo que hace, pues nada, yo creo que no hace falta decirle nada porque la verdad le va muy bien", dice.

William Levy además, aprovechó el espacio para reafirmar su amor por México, tierra que asegura, le ha brindado mucho amor y un enorme crecimiento profesional, por lo que le guarda un cariño especial pese a no haber podido venir en siete años por temas de agenda laboral.

William Levy es un niño en el cuerpo de un adulto

En la alfombra roja de "Bajo un volcán", se dieron cita varias luminarias, no solo los que actúan en esta cinta, si no algunos de los que aparecerán en su secuela "Bajo un fuego" como Claudia Álvarez y su esposo Billy Rovzar, quienes se dicen sorprendidos de ver como William Levy es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto.

"Es un tipazo, yo te lo juro que estoy impactado porque te imaginas, lo que sea de alguien tan grande, o sea tan importante como protagonista y cuando lo conoces ese es este osito peluche, es un niño que está riendo todo el tiempo, es un niño en el cuerpo de un adulto", comentan.

Por ahora William Levy está concentrado en la promoción de su película, misma que planea hacer una trilogía y marca su primer trabajo junto a su hija, así como su debut como actriz, la cinta ya se puede ver en Vix tanto en México como en los Estados Unidos.