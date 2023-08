Yahritza conquista el número uno del regional en Billboard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días, el grupo Yahritza y su esencia se ha visto envuelto en medio del escándalo, esto luego de que se viralizaran un par de entrevistas en la que los jóvenes hablaban mal de la comida mexicana y aseguraban que la capital del país no les gustaba.

Cabe destacar que tras estas desafortunadas declaraciones y a pesar de que los músicos ya se han disculpado, el público nacional ha decidido no perdonarlos, incluso, les ha retirado todo su apoyo con la intención de que su carrera, que apenas despuntaba, ahora vaya en descenso.

Aunque esta polémica los ha afectado bastante en sus redes sociales, donde pasaron de 5 millones de seguidores a 700 mil en cuestión de días; la banda todavía no lo ha perdido todo, pues recientemente presumieron uno de los más grandes logros de su trayectoria.

A través de las redes sociales, los hermanos dieron a conocer que se posicionaron el primer lugar en el Billborad, específicamente en la categoría de regional mexicano, gracias al tema "Frágil", en el que colaboran con Grupo Frontera.

Antes de toda esta polémica, el tema era uno de los más escuchados en las plataformas digitales y las emisoras de radio; además, en las redes sociales cobró gran relevancia gracias a varios videos en los que usuarios aparecían bailándola.

A pesar de que la banda ha celebrado por todo lo alto, la publicación en la que daban a conocer esta noticia se ha llenado de fuertes críticas por parte de sus detractores quienes aseguran que ellos no representan la música regional y les recriminan los malos comentarios hacia la cultura mexicana:

"No tienen derecho a monetizar con la música mexicana", "Busquen otro género que cantar", "dejen de utilizar a México en sus publicaciones", "México los subió y México los tira", "Si quieres que la música mexicana te lleve a las listas más importantes pero no te gusta México", "un éxito y adiós", son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Sin embargo, la buena racha de los hermanos también se ha visto reflejada en plataformas de streaming, como Spotify, donde han aumentado la cifra de oyentes por mes y se convirtieron en lo más escuchado.