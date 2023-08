Yahritza y su esencia, su trayectoria y su polémica en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Con frases como: "No me gusta mucho la comida aquí", "la soda aquí sabe diferente" o "no me gusta que se escuchan los carros y las sirenas", Yahritza y su esencia despertaron la furia del público quienes tomaron como ofensas sus palabras y les lanzaron duras críticas en las redes sociales.

Esta banda alcanzó el reconocimiento gracias a "Frágil", tema en el que colaboraron con Grupo Frontera y que muy rápidamente se convirtió un gran éxito. Actualmente, este sencillo cuenta con más de 78 millones de reproducciones, sin embargo, no es su más grande éxito, y es que cabe aclarar que la canción más escuchada de la banda lleva por nombre "Soy el único" y ya rebasa los 122 millones de escuchas.

Yahritza y su esencia es una banda liderada por una mujer, una adolescente de 15 años: Yahritza Martínez, originaria de Yakima, Washington, pero de padres mexicanos. Si bien la joven no ha pasado mucho tiempo en territorio nacional, sí creció rodeada de tradiciones y, en especial, de la música regional, ya que su padre y sus tíos formaban parte de una banda. A los 14 años, Yahritza aprendió a tocar la guitarra, además de que ya escribía sus propias canciones.

Según ha compartido en algunas entrevistas, la cantante reveló que desde los cinco años estaba segura de que quería formar parte de la industria musical, y ahora, junto a sus dos hermanos Armando y Jairo se han convertido en todo un fenómeno.

A la fecha, el canal de YouTube de los tres hermanos cuenta con más de un millón de suscriptores y en su perfil de Spotify ya superan 11 millones de oyentes.

Sin embargo, tras los desafortunados comentarios, su carrera podría verse sumamente afectada, por lo menos en tierras aztecas. En septiembre de este año, la banda se presentará en la CDMX como parte de la primera edición del Festival Arre, pero en las redes sociales ya les han pedido no volver a tocar en el país, incluso que se cambien de género, pues no los consideran dignos de interpretar regional.