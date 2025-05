Yalitza Aparicio canta con el corazón en la mano

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Nada como una escapada nocturna para recargar el alma, y Yalitza Aparicio lo sabe bien. La actriz de "Roma" fue captada disfrutando de una noche entre seres queridos en un bar de la Ciudad de México.

En un video que circula en TikTok, grabado por el propio establecimiento, se le ve interpretando con entusiasmo "El recuento de los daños", de Gloria Trevi. Inspirada y expresiva, Yalitza canta con fuerza y hace ademanes durante el coro, completamente entregada al momento.

Para la ocasión, lució un corset púrpura y un collar a juego, destacando por su estilo y confianza en el centro nocturno "Despecho", conocido por ambientarse con canciones de desamor. Aparicio no estuvo sola: la acompañó Fabiola Campomanes, protagonista de "El juego de las llaves", quien también se mostró muy animada durante la velada.

El ambiente permitió ver una faceta más relajada y divertida de la actriz. El clip no tardó en viralizarse, generando reacciones en redes sociales. Aunque muchos aplaudieron su espontaneidad y autenticidad, no faltaron las críticas: "La verdad no sé por qué la idolatran tanto. Solo hizo una película medianamente buena", "nunca me ha caído esta chica", "no entiendo por qué se hizo tan famosa", "ella solita hizo que no la quisieran por querer ser clasista", "¿qué hace la señora?", escribieron.

----Yalitza Aparicio, en after party con Miley Cyrus

Días antes, Yalitza también había sido tema de conversación por su presencia en la Met Gala 2025. La actriz no solo asistió al evento, sino también al exclusivo after party, donde deslumbró con una falda tableada, kitten heels y joyería de Cartier.

En redes sociales compartió una fotografía junto a la estrella pop Miley Cyrus, con quien coincidió durante la celebración. También estuvo presente el cantante mexicano Humbe.

----¿Qué ha hecho Yalitza Aparicio desde "Roma"?

Desde su debut en "Roma", de Alfonso Cuarón (2018), la actriz originaria de Oaxaca ha participado en proyectos como "Hijas de Brujas", "Presencias" (2022) y "The Great Seduction" (2023). Actualmente, se prepara para el estreno de "Dead Letters", programado para 2026.

Además, Aparicio se ha consolidado como un referente de la moda y la representación, dando visibilidad a mujeres que durante años no se sintieron reflejadas en los medios tradicionales.