Yalitza Aparicio protagoniza "La insomne" y ve un cine mexicano más inclusivo

MIAMI (EFE).- Yalitza Aparicio, la primera mujer indígena en ser nominada a un Oscar como mejor actriz en 2019 por su trabajo en la película "Roma", ve un cine mexicano actual "más inclusivo", según afirmó en una entrevista con EFE con motivo del estreno el viernes en ViX+ de "La insomne", un nuevo capítulo de la serie "Mujeres asesinas", donde es protagonista.



"Veo un panorama en México más inclusivo", señaló este jueves Aparicio, de 28 años, sobre la apertura del cine de su país, y se mostró contenta por la llegada a las pantallas del tercer capítulo de "Mujeres asesinas", del servicio de "streaming" por suscripción de ViX+, de TelevisaUnivision.

Una buena muestra de que las puertas están cada vez más abiertas para todos en México es el estreno este viernes de la tercera entrega de "Mujeres asesinas", "La insomne", en la que Aparicio es la protagonista.

"En este capítulo la gente se dará cuenta que hay que atender a tiempo las situaciones" de la vida, destacó la actriz, a la que la revista "Time" nombró en 2019 como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Dijo que los capítulos de "Mujeres asesinas" son diferentes unos de otros, pero tienen en común a unas protagonistas con vidas que no fueron sencillas ni felices, y en las que lidiaron con parejas violentas o padres o madres manipuladores.

En la serie, todas tratan de mejorar sus vidas, pero sin herramientas psicológicas y ayuda, por lo que llegan a situaciones extremas.

ACTRICES INDÍGENAS

"Cuando yo empecé eran distintas historias las que se contaban y distintas oportunidades las que se daban, pero ahora siento que vamos poniendo nuestro granito de arena y que esto va teniendo unos buenos resultados", destacó la actriz.

Su condición de indígena y nacimiento en el estado de Oaxaca -ascendencia mixteca- no le impidió a la mexicana ser nominada a un Oscar como mejor actriz por su interpretación en "Roma" (2018), dirigida por Alfonso Cuarón.

Aparicio indicó que en el actual panorama inclusivo del cine mexicano hay quienes trabajan para que las puertas se abran a personas como ella, una realidad que ya es contrastable en las salas del país.

"Pienso que estamos trabajando en esta parte de la visibilidad, tratando de buscar proyectos maravillosos como este en que no te encasillen y te dejen mostrar todo lo que tienes para dar", sostuvo.

"Tenemos -actrices indígenas- a María Mercedes y Ángeles Cruz, bien conocidas y con gran talento", destacó.

MUJERES EN SITUACIÓN EXTREMA

Aunque no quiso dar detalles, ViX+ destaca que en estos capítulos las mujeres llegan a acuchillar, disparar o envenenar, ya que la cárcel o la muerte eran menos aterradoras que lo que estaban soportando.

Aparicio señaló que este nuevo trabajo es una oportunidad de avanzar en su carrera cinematográfica, también afectada de forma drástica por la pandemia de la covid-19.

"Me gusta estar abierta a más opciones y a la mayoría de los actores con los que he platicado nos gusta lo mismo, pero lo que hemos concordado es que no solo sirve que nos guste hacer otros personajes, sino que nos den una oportunidad", señaló la artista sobre los papeles que le llegan.

"Todo este trabajo debe hacerse en equipo para no encasillarnos, y no solo hablo en mi caso como mujer indígena, sino en otros aspectos", precisó.

"Nuestras carreras están llenas de 'nos'. Hay proyectos con los que hay que aprender a decir no para ver de qué forma quieres ir construyendo tu carrera", matizó.

En cuanto al personaje que interpreta en "La insomne" dijo que requirió "un proceso complicado con mucha práctica" hasta conseguir el resultado que se buscaba.

"Sin duda que se trató de un personaje complicado con muchas emociones que incluyó un reto bien recibido por mí", dijo la actriz, cuyo trabajo en "Roma" le valió que The New York Times la describiera como una de las mejores actrices de 2018.

Respecto a proyectos futuros, la mexicana destacó que tras el duro paréntesis que supuso el parón provocado por la covid-19 se abren buenas perspectivas.

"Hay muchas cosas en marcha. La pandemia vino a varar muchos proyectos", sostuvo Aparicio, miembro de la Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense, con sede en Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.).

Aparicio pidió a los telespectadores que vean este capítulo que refleja "a una mujer que va pasando por diferentes situaciones en su vida, las cuales no son atendidas", un personaje, comentó, "complicado en lo 'actoral' que requiere muchas emociones".