Yordi Rosado confiesa por qué se rompió la amistad con Adal

Durante muchos años, Adal Ramones y Yordi Rosado no sólo fueron considerados como una dupla ganadora gracias al éxito que alcanzaron con "Otro Rollo", también fueron los mejores amigos.

Ambos participaron de momentos muy especiales en la vida del otro, como sus respectivas bodas o el nacimiento de sus hijos; sin embargo, cuando el proyecto terminó, la relación tan cercana que mantenían también llegó su fin. Pasaron de ser casi hermanos a convertirse en simples conocidos.

Han pasado varios años desde entonces y hasta el momento ninguno de los dos había hablado sobre los motivos que los llevaron a alejarse; ahora, durante una entrevista que Adela Micha le realizó a Yordi para su canal de YouTube, el conductor abrió su corazón y reveló que el matrimonio de Adal con Gaby Valencia influyó mucho para que dejaran de hablarse.

Durante la charla, Rosado reconoció que era tan cercano a su excompañero que en, varias ocasiones éste llegó a opinar sobre su matrimonio y su relación de pareja, pero cuando los problemas con Valencia comenzaron, Ramones simplemente no lo hizo partícipe, algo que le molestó profundamente.

"Siempre me quiso Adal como su hermano y me cuidó mucho, pero lamentablemente en ese cuidado se metió quizá más en mi relación de lo que tenía que meterse. Siempre estuvo ahí dentro, muchas veces le hice caso, pero cuando él se empieza a separar, yo siendo su mejor amigo no me entero", dijo.

Tuvieron que pasar varios meses para que Yordi supiera lo que pasaba en la vida de su mejor amigo, algo que simplemente no le gustó y terminó pro herirlo: "Si yo te dejé entrar tanto en mi relación, ¿por qué cuando tú tienes algo en tu relación, que no quieres que te comente tanto lo bueno como lo malo, te alejas? No me parece chingón", expresó.

Al final esta situación terminó por desgastar la gran amistad que tenían, y ahora, considera el también productor, ya no hay mucho que hacer: "Se fracturó suficiente como para ya no tener la amistad que teníamos. Ya no somos mejores amigos. Sí nos queremos, nos frecuentamos muy poco, casi nada".

Eso sí, Yordi reconoció que, en parte, lo que ha logrado hasta ahora, tiene mucho que ver con las enseñanzas de Adal, incluso aprovechó para mandarle un mensaje: "la misma amistad no vamos a tener, pero si el día de mañana me necesitas y te estás muriendo en cualquier lugar del mundo, yo voy a estar ahí. Lo respeto y le agradezco lo que me enseñó, yo estoy a cuadro gracias a él", finalizó.

Así fue la relación de Adal y Gaby Valencia

Gaby y Adal estuvieron juntos por más de 15 años y aunque eran una de las parejas más sólidas del medio, tan sólo dos años después de haber renovado sus votos, en 2012, anunciaron el fin de su matrimonio.

En ese entonces el conductor aseguró que era una decisión que habían postergado por mucho tiempo, pues ambos lucharon por tratar de salvar lo que tenían, pero fue completamente en vano.

Desde entonces, Valencia se ha mantenido alejada de los reflectores y es sólo, mediante las publicaciones que realiza su primogénita, Paola Ramones, que se ha podido saber algo sobre ella.

Por su parte, Ramones rehízo su vida y junto a su esposa, Karla de la Mora, se encuentran en la espera de su segundo hijo juntos, el cuarto para el famoso.