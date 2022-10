Yoshiki, el invitado de lujo de Sarah Brightman para sus conciertos

A-AA+

A partir de este martes 18 de octubre la estrella internacional Sarah Brightman se presentará en México como parte de su gira "A Starlight Symphony... An Evening with Sarah Brightman" y como parte de su espectáculo tendrá un invitado especial: el músico japonés Yoshiki. ¿Pero quién es Yoshiki?



Estrella desde Japón

Yoshiki Hayashi es un músico, compositor y productor japonés, líder de la principal banda de metal nipona llamada X Japan. Parecería una locura que un músico de este género conviva tan orgánicamente con una cantante de ópera; sin embargo, el músico japonés ha sabido combinar bien su carrera y ha explorado diferentes áreas dentro del mundo del espectáculo.

Con X Japan toca principalmente la batería en temas como "Week End" y "X", pero era muy común que en los conciertos pase al piano para interpretar canciones como "Endless Rain" y regresar como si nada a otra canción del género donde explotaba su energía dándole duro a la batería.

Desde muy joven Yoshiki y los demás integrantes de la banda protagonizaron un movimiento llamado "Visual kei", una corriente inspirada en la banda norteamericana Kiss. De hecho, Yoshiki ha sido anfitrión e invitado de la banda cuando visitan el país del Sol Naciente y lo reconocen como uno de los músicos más prolíferos e internacionales de ese país.



Colaboraciones internacionales

Las colaboraciones del líder de X Japan van más allá de la soprano Sarah Brightman, con quien colaboró en el sencillo "Miracle" incluido en la producción "HYMN"; también incluyen a personalidades como Marylin Manson, Bono y Annie Clark, entre otros.

El trabajo de Yoshiki incluso inspiró al mismo Stan Lee, quien creó el comic "Blood Red Dragon", que trata sobre una estrella de rock que se convierte en súper héroe, así que es muy sencillo encontrar imágenes donde ambos aparecen en diferentes eventos como la Comic Con de San Diego. Además, en sus redes sociales Yoshiki comparte fotografías con un sinnúmero de celebridades: desde la propia reina Isabel II, Barack Obama, BTS, Matthew McConaughey y George Lucas.

El músico nipón cuenta con su propia marca de vinos, con una tarjeta de crédito con su imagen y con bebidas inspiradas en X Japan; y qué decir de la colaboración especial con "Hello Kitty" la gatita más famosa del mundo, la cual sacó una edición especial inspirada en Yoshiki llamada "Yoshikitty" (de la que ya se han producido innumerables versiones).

Ha aparecido en portadas de revistas de moda como "Vogue" en su edición japonesa, ha amenizado desfiles de modas y también ha protagonizado, junto a la banda, un corto animado.



Invitado de lujo de Sarah Brightman

Por todas estas razones, no es raro que Sarah Brightman lo haya elegido para acompañarla en una de sus canciones, sino que además lo tuviera como invitado de lujo durante esta gira.

La soprano se presentará cuatro fechas en México: En Guadalajara este 18 de octubre en el Auditorio Telmex; Monterrey el 19 de octubre en la Arena Monterrey; Puebla el 21 de octubre en el Auditorio Metropolitano y finalmente, en la Ciudad de México el 22 de octubre en la Arena Ciudad de México.