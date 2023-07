Yuri no pierde la esperanza de reencontrarse con Luismi en la Arena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- Dos cantantes que fueron testigos de la efervescencia en la industria musical de los años 80 fueron Yuri y Luis Miguel, quienes siendo adolescentes aprendieron a hacerse fuertes juntos.

Ambos intérpretes forjaron una amistad que los ayudó, en muchos sentidos, a superar las exigencias de la fama. El claro ejemplo fue el gesto que 'El sol' tuvo con la también actriz en 1986, cuando fue su cómplice para que consiguiera ser feliz con un amor que, en ese entonces, era muy importante para ella.

Por aquella época, ha contado Yuri, su mamá, quien también era su mánager, era una mujer sumamente estricta y no la dejaba tener novio, pero ella se enamoró de Fernando Iriarte, el hijo de la periodista Maxine Woodside. La veracruzana había planeado fugarse con su novio y el intérprete de "La incondicional" era el único que sabía el plan.

La pareja lo hizo después de una entrega de premios TVyNovelas en la que por cierto, Yuri subió al escenario para cantar con Micky el tema "Yo te pido amor". En un video de ese momento se puede ver la mirada cómplice de los dos cantantes mientras hacen el show, él portando un elegante traje negro y ella con un brilloso vestido de gala azul.

"Estás preciosa esta noche, te invito a subir al escenario... a ver si es cierto que todos los veracruzanos cantan", dijo Luis Miguel ante la risa nerviosa de Yuri.

Tras la huida, Yuri y Fernando se instalaron en uno de los departamentos de Luis Miguel. Poco después la mamá de Yuri dejó de ser su mánager y Fernando ocupó ese cargo. Se casaron en 1988, pero su matrimonio sólo duró un año.

Años después la misma cantante sugirió que ella podría ser ´La incondicional´ de la famosa canción de Luismi, porque aunque fue muy cercana a él, nunca tuvieron una relación más allá de la amistad.

"Él es mi amigo, yo nunca anduve con él, nunca fue mi novio, me hubiera encantado, pero no fui de su agrado; fuimos muy buenos amigos y tengo mucho cariño por él", afirmó Yuri en entrevista con EL UNIVERSAL.

Y ahora que ´El sol´ regresará a México con un nuevo tour musical ella fue de las primeras en buscar la posibilidad de asistir, con la esperanza de poder pasar tras bambalinas a convivir con él y recordar anécdotas.

"Ya tengo mi palco y todo", aseguró la cantante orgullosa y consciente de que conseguir un boleto para el show ha sido toda una hazaña de los fans que quieren volver a ver en vivo al intérprete.

"Tengo ganas, es más voy a buscar saludarlo porque hace años que no lo saludo, ojalá que me reciba porque quien sabe en qué canal ande", expresó.

Mientras la gira de Luis Miguel arranca en Argentina, ella también estará cantando. Con su show "Euforia" se presentará en el Auditorio Nacional el 27 de agosto, pero después, volverá para reencontrarse con su amigo.

"Ya estoy listísima para ir a la Arena (CDMX) a verlo, me va a encantar abrazarlo, ojalá que me reciba".