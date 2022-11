Zack Snyder revela adelanto de su película "Rebel Moon"

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El director de "La liga de la justicia" y "El Hombre de Acero" cuenta con varios seguidores que desean regrese al mundo de DC Comics, así que cada que comenta algo, millones de oídos prestan atención.

Ahora, si bien desechó los rumores de que regresaría a esa marca, si dio una probadita de lo que será "Rebel Moon", su nueva película, la cual cuenta con la participación del mexicano Alfonso Herrera.

Es cierto que no reveló gran cosa durante su aparición en The Preston & Steve Show, pero suficiente para que los fanáticos de la ciencia ficción y el mundo Snyder, se volvieran locos.

El realizador de "El ejército de los muertos" y "300" dio más detalles de la sinopsis oficial de "Rebel Moon" ahora en posproducción y que iría por el momento, directo al streaming de Netflix.

Indicó que se trata de una fantasía espacial, por lo que no existe necesariamente la Tierra.

"Hay una comunidad en un planeta agrícola y hay muchos ejércitos de tipos malos, de otros mundos, que necesitan comida, así que llegan exigiendo se les alimente", indicó.

"No son amables con sus peticiones, entonces los aldeanos deciden luchar y salen a la galaxia para reunir guerreros para ayudarlos", agregó.

Hasta antes del anuncio, sólo se sabía que un planeta estaba siendo presionada por fuerzas dictatoriales y una joven era presionada a buscar auxilio lejos del planeta.

Sofia Boutella ("Kingsman"), Anthony Hopskins ("El silencio de los inocentes"), Corey Stoll ("The strain)", Charlie Hunnam ("Pacific rim") y Cary Elwes ("Saw") integran el elenco.

En agosto pasado, el mexicano Herrera dijo que aún no se podía saberse nada de su personaje, pero estaba muy divertido en el rodaje.

"Estoy como niño porque literal estoy jugando, es entrar diario a un set verde y literal imaginarme absolutamente todo, nunca me había tocado algo así, estoy fascinado, encantado", apuntó el actor de "El baile de los 41" y "Sitiados: México".

