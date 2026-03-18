ZENDAYA NIEGA HABERSE CASADO CON TOM HOLLAND
ZENDAYA CONTÓ QUE VARIAS PERSONAS DE SU CÍRCULO CERCANO FUERON ENGAÑADAS POR IMÁGENES VIRALES CREADAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE SUPUESTAMENTE MOSTRABAN SU BODA CON TOM HOLLAND. DURANTE SU VISITA A JIMMY KIMMEL LIVE, LA PROTAGONISTA DE "DUNE" REVELÓ QUE INCLUSO CONOCIDOS SUYOS LLEGARON A MOLESTARSE POR NO HABER SIDO INVITADOS AL SUPUESTO ENLACE.
EL CONDUCTOR MENCIONÓ QUE LAS FOTOS CAUSARON FUROR EN INTERNET Y QUE LUCÍAN "MUY REALISTAS".
