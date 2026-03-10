logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Zendaya reaviva rumores de boda con Tom Holland en París

El estilista Law Roach aseguró que Zendaya y Tom Holland ya se casaron en secreto, sin revelar detalles ni fecha del enlace.

Por El Universal

Marzo 10, 2026 09:54 p.m.
A
Zendaya reaviva rumores de boda con Tom Holland en París

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Las versiones que aseguran que Tom Holland y Zendaya unieron sus vidas en matrimonio han vuelto a cobrar fuerza tras la última aparición pública de la actriz.

Zendaya y su aparición en la Semana de la moda en París

Zendaya asistió a la Semana de la moda en París con un espectacular vestido blanco de la marca Louis Vuitton, y que muchos compararon con un atuendo nupcial.

Sin embargo, lo que capturó la atención de los medios, fue la argolla dorada que lució en el dedo anular, una señal inequívoca, para los fans de su supuesta boda con el intérprete de "Spider-Man".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Declaraciones del estilista Law Roach sobre la boda

Los rumores del matrimonio no son nuevos. Hace unos días, durante la alfombra roja de los SAG Awards, el estilista de la actriz, Law Roach, aseguró que la pareja se casó en secreto, aunque no reveló la fecha ni los detalles del supuesto enlace.

"La boda ya se celebró. Te la perdiste", dijo al medio "Access Hollywood".

A inicios del 2025, la noticia de su compromiso sacudió al mundo del espectáculo; ahora, la aparición de Zendaya, sin su sortija de compromiso ha desatado toda clase de teorías entre los fans.

Cabe destacar que hasta el momento ninguno de los actores ha confirmado o desmentido su supuesto enlace.

La pareja se conoció en 2016 durante el rodaje de la cinta "Spider-Man: Homecoming", aunque mantuvieron su relación en privado, el romance se hizo oficial en 2021, cuando fueron captados juntos por un paparazzi.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Zendaya reaviva rumores de boda con Tom Holland en París
Zendaya reaviva rumores de boda con Tom Holland en París

Zendaya reaviva rumores de boda con Tom Holland en París

SLP

El Universal

El estilista Law Roach aseguró que Zendaya y Tom Holland ya se casaron en secreto, sin revelar detalles ni fecha del enlace.

Miley Cyrus vuelve como Hannah Montana en especial 20 aniversario
Miley Cyrus vuelve como Hannah Montana en especial 20 aniversario

Miley Cyrus vuelve como Hannah Montana en especial 20 aniversario

SLP

EFE

El programa original se transmitió de 2006 a 2011 y ahora revive en Disney+ con contenido nuevo.

Lynette Howell Taylor asume presidencia de Academia de Artes Cinematográficas
Lynette Howell Taylor asume presidencia de Academia de Artes Cinematográficas

Lynette Howell Taylor asume presidencia de Academia de Artes Cinematográficas

SLP

AP

La 98.ª edición de los Premios de la Academia contará con una producción detallada y un enfoque en atraer nuevas audiencias.

Críticos de AP eligen premios cine 2025 con categorías únicas
Críticos de AP eligen premios cine 2025 con categorías únicas

Críticos de AP eligen premios cine 2025 con categorías únicas

SLP

AP

Antes de la ceremonia de los Oscar, críticos de AP resaltan películas y detalles únicos del cine 2025.