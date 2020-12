2021 inicia con lluvia de estrellas "Cuadrántidas"

El portal de la agencia de gobierno estadounidense, "NASA Space-Place", explica que un asteroide es un objeto hecho de metales y materiales rocosos, que orbita alrededor del Sol. Mientras que un meteoro está compuesto por hielo, polvo y roca. Ambos se crearon hace 4.5 millones de años, formando parte de la historia temprana del Sistema Solar.

A su vez, Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra, ubicado en Barcelona, España explicó que "lo que distingue un asteroide de un cometa es que estos últimos tienen materiales volátiles y los asteroides no". Las Cuadrántidas giran alrededor del Sol. Posteriormente, el polvo del que están formadas se extiende gradualmente alrededor de sus órbitas. Lo que sucede es que anualmente, la Tierra pasa a través de estos escombros.

De esta forma las partes colisionadas lindan con nuestra atmósfera, donde se desintegran para crear rayas ardientes y luminosas que apreciamos en forma de estrellas. Declaraciones del Observatorio Astronómico Nacional aseguraron que estas partículas miden sólo unos cuantos milímetros, dando la impresión de pequeños granos de arena, que se queman a 100 kilómetros de altura. La NASA las ha catalogado como "una de las mejores lluvias de meteoros anuales", pues dejan a su rastro de luz.

Los astrónomos han asegurado que lo que más sorprende, en torno a este evento cósmico, es que estos meteoros surgen de un único punto de origen, situado al norte de la constelación "el Boyero", próxima a la punta de la Osa Mayor.



¿Dónde y cuándo presenciarlo?

Este fenómeno ya está ocurriendo, ya que sus primeros destellos fueron captados desde el 28 de diciembre y perdurarán en el cielo hasta el día 12 de este mes. Sin embargo, el momento en que podrá apreciarse en su máximo esplendor, ocurrirá durante la noche y el amanecer de los días 2 y 3 de enero, después de la medianoche. Los expertos advirtieron que su potencial lumínico durará tan sólo seis horas, por lo que sugirieron que no perdamos de vista el firmamento a lo largo de estas fechas.

Además recomendaron a los amantes de la astronomía situarse en un punto distante a edificios o espectaculares que proporcionen un cielo oscuro para apreciar el espectáculo, ya que no será necesario utilizar ningún tipo de instrumento óptico, como un telescopio o binoculares, pues más que auxiliar a una mejor apreciación, limitan la percepción del fenómeno. Finalmente, los especialistas expresaron que aconsejan establecerse en el lugar donde se presenciará la lluvia de estrellas con una hora de anticipación, con el objetivo de acostumbrarse a la luz nocturna.