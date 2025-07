2025 OW, el enorme asteroide que se dirige a la Tierra

El asteroide 2025 OW se aproxima al planeta y ha alzado el interés entre los especialistas por su gran tamaño y la distancia a la que llegará de la Tierra.

Un reciente artículo publicado por la NASA, sobre los siguientes cinco acercamientos de asteroides con tamaño similar o equivalente al de un avión ha sido el centro de atención de muchos, especialmente por el asteroide 2025 OW.

Este cuerpo tiene un diámetro aproximado de 70 metros, lo que supera la altitud de la Torre de Pisa en Italia –que mide 57 metros–, y se desplaza hacia el planeta Tierra con una velocidad de 75.491 kilómetros por hora.

De acuerdo con los cálculos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el asteroide 2025 OW se acercará a la Tierra el próximo lunes, 28 de julio.

La NASA también ha publicado que el 2025 OW estará a una distancia de 633 mil kilómetros de la Tierra, lo que equivale a 1.6 veces la distancia promedio a la Luna. Siendo más específicos, la distancia media entre la Tierra y su satélite natural, es de 385 mil kilómetros, lo que significa que esta roca espacial estará a menos del doble de esta distancia.

Aunque las cifras del tamaño de este asteroide suenan alarmantes, científicos de la NASA han aclarado que no hay nada de qué preocuparse, ya que el cuerpo celeste 2025 OW no representa ninguna amenaza.

El especialista en relaciones con los medios del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, Ian J. O'Neill, reveló al medio estadounidense ABC News que este comportamiento es en realidad "muy rutinario".

Asimismo, Davide Farnocchia, experto en asteroides del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) mencionó al mismo medio que "si bien, la Tierra recibe 100 toneladas de material espacial diariamente, la mayor parte es polvo inofensivo".

La NASA ha confirmado que el paso de este cuerpo celeste no será visible desde el planeta Tierra y que aunque el impacto de cuerpos es un tema que eleva preocupaciones en la sociedad, es muy poco probable que suceda con astros del tamaño de 2025 OW.