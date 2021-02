3 de cada 10 mexicanos guardan imágenes privadas en la nube

El 35% de los mexicanos almacenaría imágenes privadas en la nube si fuera necesario, reveló un estudio.

Sobre los mexicanos están los argentinos con 40% y los brasileños con 36%, mientras que por debajo de México están los colombianos con 32%, chilenos con 28% y peruanos con 27%.

Sin embargo, 57% de los mexicanos preferiría no guardar fotos de este tipo en la nube por considerarlo peligroso y uno de cada 10 latinoamericanos no lo haría por vergüenza, sobre todo mujeres de entre 25 a 34 años, señala el análisis de Kaspersky.

Por otra parte, el 72% de los mexicanos almacena archivos de su smartphone como son fotografías, videos, contactos y chats, como medida de respaldo en caso de que les roben el dispositivo móvil.

Sin embargo, 43% de los mexicanos no resguarda los datos que almacena en la nube porque no sabe cómo hacerlo o porque desconoce que esta plataforma debe protegerse de eventuales robos o ciberataques.

"La investigación evidenció también que el 59% de los mexicanos utiliza la nube para compartir archivos del trabajo o de la universidad con otras personas. Y que, cuando se trata de documentos relevantes o confidenciales, menos de un tercio (24%) los respalda. En tanto, quienes no usan la nube en ningún caso solo alcanza a un 3%".

Destaca que 13% de los mexicanos dijo desconocer si su información se ha perdido en la nube y 9% mencionó que sí le ha pasado.

"No hay que olvidar que este espacio también puede ser vulnerado por ciberdelincuentes quienes buscar robar datos, acceder a información confidencial y también sustraer fácilmente fotos o archivos privados, los cuales pueden ser mal utilizados", señala Roberto Martínez, analista senior de seguridad en Kaspersky.