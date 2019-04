Activa las nuevas funciones en Google Chrome

Google presentó Chrome 74 su navegador para Windows, Mac, Linux, Android e iOS, que integra nuevas características para mejorar la experiencia y privacidad del usuario.

Aunque se espera que todas las novedades lleguen en las próximas semanas te decimos cómo puedes empezar a aprovecharlas desde ahora.

Para los que se marean con los efectos que incluyen algunos sitios de internet, el navegador ahora tiene la opción de desactivar las animaciones ingresando a las preferencias en CSS.

Otra novedad en esta versión es que ahora los sitios web no podrán saber si el usuario está navegando en modo incógnito con el objetivo de proteger la privacidad de los usuarios, aunque, hay que aclarar que esta opción no significa que no estás dejando tu huella en internet.

Para evitar que los sitios reconozcan tu actividad:

Abre el navegador y escribe "chrome://flags/" en la barra de direcciones

Busca la opción para navegar en Modo Incógnito

Elige la API del sistema de archivos en Incógnito y habilítala.

Otra característica que esperaban los usuarios es el modo oscuro, opción que ya estaba disponible para macOS, pero que ahora incluye soporte para Windows 10, esta función se activará automáticamente si Chrome detecta que ya trabajas con esta función en Windows, pero también puedes activarla siguiendo estos pasos:

Modo oscuro

Crea un acceso directo para Chrome

Da clic derecho sobre el ícono y elige la opción Propiedades en el menú

En la pestaña de Destino añade el comando --force-dark-mode después de la dirección justo al final de las comillas. Debe quedar algo así: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --force-dark-mode

Elige Aplicar y la próxima vez que inicies Chrome con ese acceso directo se activará el modo oscuro automáticamente.